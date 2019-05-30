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Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего белья

Lite » Мода 30.05.2019 - 18:56
Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего белья
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

32-летняя супермодель анонсирует новую линию от Marks & Spencer

Роузи  Хантингтон-Уайтли, которая, помимо модельной карьеры, активно развивает другие виды деятельности. Она увлекается разработкой дизайна одежды, а также вовсю погрузилась в создание продуктов для своего косметического бренда Rose Inc. Помимо этого, она регулярно снимает для этого проекта видео с демонстрацией различных видов макияжа и образов. А несколько часов назад бывший «ангел» Victoria's Secret порадовала поклонников новым горячим постом. Британка анонсировала очередную коллекцию нижнего белья, созданную ею для известного бренда Marks & Spencer.

Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего бельяРоузи Хантингтон-Уайтли в новой фотосессии (фото: instagram.com/rosiehw)

В серии горячих фото она лежит на полу роскошно обставленной комнаты и демонстрирует не только изысканные кружевные вещи, но и безупречную фигуру. «Скоро... Моя новая коллекция нижнего белья @marksandspencer #RosieForAutograph», – написала супермодель. И реакция поклонников не заставила себя долго ждать.

Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего белья

Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего бельяМодель буквально взорвала сеть (фото: instagram.com/rosiehw)

  • Ты просто богиня
  • Ты самая горяча мама навсегда
  • Русалка
  • Я хочу всю эту коллекцию
  • О, черт! Ты прекрасна
  • Ангел!
  • Не могу дождаться, чтобы потратить всю зарплату там
  • Боже, какая красивая
  • Просто невероятная, желаю прекрасного дня или вечера
  • Идеал
  • Восхитительна
  • Жаль, что я не Стэтхем
  • Девушка-мечта
  • Люблю тебя!

Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего бельяРоузи часто снимается в рекламе купальников и нижнего белья (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, супермодель как-то призналась, что поддерживать себя в форме ей помогают достаточно простые правила. Так, она исключила из меню сахар, мясо и глютеносодержащие продукты. Также старается избегать кофе и алкоголя. По словам знаменитости, придерживаться таких правил было нелегко, но результат в виде слаженного пищеварения и сияющей кожи того явно стоит. Помимо питания, Роузи много времени уделяет физической активности. Ежедневно ее день включает не только прогулки с сыном, но и занятия йогой, пилатесом или каким-либо другим видом силовой нагрузки.  
 

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