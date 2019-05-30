Досконала: чуттєва Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє нову колекцію нижньої білизни

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна супермодель анонсує нову лінію від Marks & Spencer

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, крім модельної кар'єри, активно розвиває інші види діяльності. Вона захоплюється розробкою дизайну одягу, а також щосили поринула у створення продуктів для свого косметичного бренду Rose Inc. Крім цього, вона регулярно знімає для цього проекту відео з демонстрацією різних видів макіяжу і образів. А кілька годин тому був «ангел» Victoria's Secret порадувала шанувальників новим гарячим постом. Британка анонсувала чергову колекцію нижньої білизни, створену нею для відомого бренду Marks & Spencer.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новій фотосесії (фото: instagram.com/rosiehw)

У серії гарячих фото вона лежить на підлозі розкішно обставленої кімнати і демонструє не тільки вишукані мереживні речі, але і бездоганну фігуру. «Скоро... Моя нова колекція нижньої білизни @marksandspencer #RosieForAutograph», – написала співачка. І реакція шанувальників не змусила себе довго чекати.

Модель буквально підірвала мережа (фото: instagram.com/rosiehw)

Ти просто богиня

Ти сама гаряча мама назавжди

Русалка

Я хочу всю цю колекцію

О, чорт! Ти прекрасна

Ангел!

Не можу дочекатися, щоб витратити всю зарплату там

Боже, яка гарна

Просто неймовірна, бажаю прекрасного дня або вечора

Ідеал

Чудова

Шкода, що я не Стетхем

Дівчина-мрія

Люблю тебе!

Роузі часто знімається в рекламі купальників і нижньої білизни (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, супермодель якось зізналася, що підтримувати себе у формі їй допомагають досить прості правила. Так, вона виключила з меню цукор, м'ясо і глютеносодержащие продукти. Також намагається уникати кави і алкоголю. За словами знаменитості, дотримуватися таких правил було нелегко, але результат у вигляді злагодженого травлення і сяючою шкіри того явно вартує. Крім харчування, Роузі багато часу приділяє фізичної активності. Щодня її день включає не тільки прогулянки з сином, але і заняття йогою, пілатесом або яким-небудь іншим видом силового навантаження.