Досконала: чуттєва Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє нову колекцію нижньої білизни

32-річна супермодель анонсує нову лінію від Marks & Spencer
Роузі Хантінгтон-Уайтлі, крім модельної кар'єри, активно розвиває інші види діяльності. Вона захоплюється розробкою дизайну одягу, а також щосили поринула у створення продуктів для свого косметичного бренду Rose Inc. Крім цього, вона регулярно знімає для цього проекту відео з демонстрацією різних видів макіяжу і образів. А кілька годин тому був «ангел» Victoria's Secret порадувала шанувальників новим гарячим постом. Британка анонсувала чергову колекцію нижньої білизни, створену нею для відомого бренду Marks & Spencer.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новій фотосесії (фото: instagram.com/rosiehw)
У серії гарячих фото вона лежить на підлозі розкішно обставленої кімнати і демонструє не тільки вишукані мереживні речі, але і бездоганну фігуру. «Скоро... Моя нова колекція нижньої білизни @marksandspencer #RosieForAutograph», – написала співачка. І реакція шанувальників не змусила себе довго чекати.
Модель буквально підірвала мережа (фото: instagram.com/rosiehw)
Роузі часто знімається в рекламі купальників і нижньої білизни (фото: instagram.com/rosiehw)
До речі, супермодель якось зізналася, що підтримувати себе у формі їй допомагають досить прості правила. Так, вона виключила з меню цукор, м'ясо і глютеносодержащие продукти. Також намагається уникати кави і алкоголю. За словами знаменитості, дотримуватися таких правил було нелегко, але результат у вигляді злагодженого травлення і сяючою шкіри того явно вартує. Крім харчування, Роузі багато часу приділяє фізичної активності. Щодня її день включає не тільки прогулянки з сином, але і заняття йогою, пілатесом або яким-небудь іншим видом силового навантаження.