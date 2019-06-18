Сошла с небес: Кейт Миддлтон восхитила невесомым образом в нежно-голубых тонах от Elie Saab

Кейт Миддлтон, по всей видимости, решила доказать: ей к лицу все оттенки. Недавно она показала наряд в нежно-розовых цветах. Затем примерила массу белых костюмов. Что уж говорить ее страсти к зеленому! А сегодня, 18 июня, она отдала предпочтение нежно-голубому. На скачки Royal Ascot 2019 – главное событие летнего сезона в Великобритании, она примерила платье от Elie Saab, в котором воплотились масса женственных необычных деталей.

Кейт Миддлтон в платье Elie Saab (фото: скриншоты instagram.com/explore/tags/royalascot;

instagram.com/explore/tags/duchessofcambridge)

Шифоновая юбка в горошек, полупрозрачные рукава, лента на груди, вышивка, летящий силуэт… Дополнили картину шляпка с широкими полями, украшенная крупной голубой розой. А также небольшой клатч зеленого оттенка и белые туфли-лодочки. В ушах у нее поблескивали серьги с драгоценными камнями, а на лице был нанесен достаточно яркий макияж. Выглядела Кейт счастливой и сияющей и с удовольствием демонстрировала миру свою безупречную улыбку.

На скачки отправились многие члены королевской семьи (фото: скриншот instagram.com/life.of.a.duchess)

Нужно ли говорить, что с первых кадров, сделанных папарацци, сеть буквально взорвалась. За несколько часов фото Кейт облетело весь мир. Многие поклонники герцогини даже успели нарисовать иллюстрации ее наряда.

К слову, гонки издавна считаются местом, где можно продемонстрировать блестящие наряды и безупречный вкус. Предполагает этот вид развлечений и свой дресс-код. Главные его правила: длина платья до колен и ниже, прикрытые плечи, а еще ни одна порядочная дама из высшего света не позволит себе прийти без шляпки.

Кейт Миддлтон и Зара Тиндолл (фото: скриншот instagram.com/windsor.royal.family)

Стоит отметить, что на гонки прибыло множество членов королевской семьи, включая принца Уильяма, Елизавету II, Евгению Йоркскую, Зару Тиндолл и других. Интересно, что королева также выбрала наряд в голубых оттенках. Она появилась на публике в пальто, шляпке с пышными цветами, перчатках, а в руках держала маленькую черную сумочку.

Мужчины, как обычно, отдали предпочтение классике, главные атрибуты которой: фраки, цилиндры и трости.