С чем сочетать платье зимой: стилист поделилась советами

Зима и платье — настоящие антонимы в сознании многих из нас. Зачем, спрашивается, мучиться и проверять на прочность свой иммунитет, когда можно совершенно спокойно надеть шерстяные брюки, дополнив их объемным трикотажем, пуховиком и парой любимых сапог и отправиться по неотложным делам? Но женственность порой берет свое. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, рассказала на своей странице в Instagram, с чем сочетать платья зимой, чтобы было стильно и тепло.

Итак, с чем можно носить летнее платье зимой:

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С ВОДОЛАЗКОЙ

Под наряд надеваем белую или черную водолазку, а поверх него — жакет или бомбер. В таком комплекте круто будет смотреться сочетание разных фактур: например, трикотажная водолазка, платье из шелка, денима или бархата и цветная мохеровая шуба.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

С ПАРКОЙ

Преимущество парки в том, что в ней тепло даже без дополнительного слоя, поэтому накидываем ее на платье и отправляемся на прогулку (не забыв при этом про теплые колготки, шапку, шарф и перчатки).



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

С ТОЛСТОВКОЙ

Смело сочетайте комплект толстовки с платьем на тонких бретельках с пуховиком, грубыми ботинками или ботфортами на плоской подошве.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

С ДУБЛЕНКОЙ

Важный момент: старайтесь сочетать ее с противоположными по смыслу и фактуре вещами. Например, с толстовками, широкими расслабленными брюками, платьями в цветочек или ковбойскими ботинками.

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СО СВИТЕРОМ

Зима не повод отказываться от женственных платьев, шелковых комбинаций или нарядов в пол. Во всем этом можно смело отправляться на вечеринку даже в январе, если накинуть поверх сначала свитер, а затем любимый пуховик.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

С БРЮКАМИ И ЛЕГГИНСАМИ

Мода стала предельно реалистичной— сочетание легкого платья с легинсами или узкими брюками: практично, красиво и — самое важное — тепло.

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СО СЪЕМНЫМИ РУКАВАМИ

Также носить митенки можно и модно с майками или блузками с коротким рукавом. Не забывайте о мелочах: лучше, если платье и митенки будут схожих оттенков.

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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

С КОЛГОТКАМИ

Можно носить колготки в тон платья: такой прием еще и зрительно удлиняет ноги.

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С ЮБКОЙ

Чтобы образ смотрелся гармонично, выбирайте модели с запахом и минимумом деталей — именно такие смотрятся поверх платья лучшим образом.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀

Напомним, стилист Алия Иссанова рассказала, как стильно носить шарф.