З чим поєднувати сукню взимку: стиліст поділилася порадами

Зима і сукня — справжні антоніми у свідомості багатьох з нас. Навіщо, питається, мучитися і перевіряти на міцність свій імунітет, коли можна абсолютно спокійно надіти вовняні штани, доповнивши їх об'ємним трикотажем, пуховиком і парою улюблених чобіт і відправитися по невідкладних справах? Але жіночність часом бере своє. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, розповіла на своїй сторінці в Instagram, з чим поєднувати сукні взимку, щоб було стильно і тепло.

Отже, з чим можна носити літнє плаття взимку:

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З ВОДОЛАЗКОЮ

Під наряд надягаємо білу або чорну водолазку, а поверх нього — жакет або бомбер. У такому комплекті круто буде виглядати поєднання різних фактур: наприклад, трикотажна водолазка, плаття з шовку, деніму або оксамиту і кольорова мохерова шуба.



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

З ПАРКОЮ

Перевага парки в тому, що в ній тепло навіть без додаткового шару, тому накидаємо її на сукні і вирушаємо на прогулянку (не забувши при цьому про теплі колготки, шапку, шарф і рукавички).



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

З ТОЛСТОВКОЮ

Сміливо поєднуйте комплект толстовки з сукнею на тонких бретелях з пуховиком, грубими черевиками або ботфорти на плоскій підошві.



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

З ДУБЛЯНКОЮ

Важливий момент: намагайтеся поєднувати її з протилежними за змістом і фактурі речами. Наприклад, з толстовками, широкими розслабленими брюками, сукні в квіточку або ковбойськими черевиками.

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ЗІ СВЕТРОМ

Зима-не привід відмовлятися від жіночних суконь, шовкових комбінацій або нарядів в підлогу. У всьому цьому можна сміливо вирушати на вечірку навіть у січні, якщо накинути поверх спочатку светр, а потім улюблений пуховик.



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

З БРЮКАМИ І ЛЕГІНСАМИ

Мода стала гранично реалістичною— поєднання легкого сукні з легінсами або вузькими брюками: практично, красиво і — найважливіше — тепло.

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ЗІ ЗНІМНИМИ РУКАВАМИ

Також носити мітенки можна і модно з майками або блузками з коротким рукавом. Не забувайте про дрібниці: краще, якщо сукні та мітенки будуть схожих відтінків.

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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

З КОЛГОТКАМИ

Можна носити колготки в тон сукні: такий прийом ще й візуально подовжує ноги.

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З СПІДНИЦЕЮ

Щоб образ виглядав гармонійно, вибирайте моделі з запахом і мінімумом деталей — саме такі виглядають поверх сукні найкращим чином.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀

Нагадаємо, стиліст Алія Іссанова розповіла, як стильно носити шарф.