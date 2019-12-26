Дикое Рождество: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в необычном наряде

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка отметила праздник в кругу самых близких

Белла Хадид, которая часто делится со своими подписчиками подробностями личной жизни, не стала скрывать, с кем встретила Рождество. Светлый праздник она провела с мамой, старшей сестрой Джиджи, братом Анваром, а также друзьями. Модель была в приподнятом настроении и, по своему обыкновению, поздравила всех поклонников праздничной открыткой. В ней девушка послала любовь всем, кто чувствует себя одиноким в этот вечер. "Я бы хотела, чтобы каждый, кто не знает, где и с кем встретить Рождество, мог прийти ко мне домой", – написала 22-летняя красавица.

Семья Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

После она опубликовала серию теплых семейных фото. Все члены знаменитой семьи собрались на крыльце дома. Одеты они по-домашнему уютно, но в то же время с тематике Рождества. Джиджи примерила светло-голубой костюм, красную футболку и желтые ботинки, а разбавила все крупными аксессуарами. Иоланда красовалась в белом с синими оленями костюме и тапочках с меховой окантовкой. Анвар был в сером вязаном свитере.

Белла обожает яркие наряды (фото: instagram.com/bellahadid)

А Белла, как всегда, выделилась. Девушка, которая обожает соблазнительные образы, и тут постаралась найти что-то броское и яркое. Она надела красный костюм с белыми снежинками, который дополнили объемные сапожки на платформе. В завершение праздничного лука она повязала на талии кофту, а на голову надела поводок с оленьими рожками.

Позже Белла добавила еще одно фото: она позирует на диване под телевизором. В кадр также попали ноги Джиджи в носках с праздничным принтом. "Еще одно дикое и безумное Рождество", – пошутила младшая Хадид.

Семья весело провела время (фото: instagram.com/bellahadid)

Интересно, что Джиджи не стала ничего публиковать – девушка проводит в сети минимум времени. А вот мама красоток решила в подробностях показать, как она готовит дом к празднику. Она выложила серию фото с декором, написав: "Дом создан любовью, которую мы вкладываем в него... Я пыталась использовать выращенные на ферме рождественские украшения в этом году и люблю органическое чувство к нему, что вы думаете?"…

Иоланда украсила дом сама (фото: instagram.com/yolanda.hadid)