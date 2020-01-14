Спокуслива бунтарка: Белла Хадід демонструє фігуру в шкіряному костюмі

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель вчить, з чим поєднувати шкіру

Белла Хадід давно стала справжнім трендсеттером. Дівчина, як і її старша сестра Джіджі Хадід, люблять незвичайні поєднання і першими демонструють світові трендові речі. До шкіри, яка в цьому сезоні переживає новий виток популярності, вони також небайдужі. Один з останніх яскравих прикладів тому – образ Белли у чорному костюмі зі шкіри.

Новий образ Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

Стильний ансамбль склали розкльошені штани і жилет на гудзиках з виразним ліфом, який продемонстрував пишні груди дівчини. Доповнили образ срібляста сумочка, велике кольє у вигляді ланцюжка, сережки з дорогоцінним камінням і браслети. Волосся популярна модель зібрала у високу зачіску, а в макіяжі підкреслила блакить очей, зробивши їх максимально виразними. Вийшло стильно й зухвало! Цілком у дусі 22-річної красуні.

Модель обожнює шкіру (фото: instagram.com/bellahadid)

Також знаменита модель не змінює своєї пристрасті до прозорих матеріалів і максимально відвертого вбрання. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився пост, де вона приміряла напівпрозоре сріблясте боді з вирізом на грудях, усипане блискітками. Автор творіння – креативний директор Burberry Рікардо Тіші.

Белла у вбранні від Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, останнім часом свою любов до шкіри регулярно демонструють і інші знаменитості. Приміром, Кайлі Дженнер, яка обожнює шкіряні сукні, брюки і комбінезони. Нещодавно вона також вийшла в світ в яскраво-малинову костюмі зі шкіри, який зробив образ популярної в мережі брюнетки ще більш ефектним.

Ще одна зірка, яка регулярно з'являється у речах зі шкіри "під шкіру" – Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Один з найбільш розкішних луків за останній час склали шоколадного відтінку широкі штані, а також шкіряний гольф. Вийшло, як завжди, стильно!