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Берем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезона

Lite » Мода 15.11.2019 - 19:21
Берем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезона
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель посетила CMA Awards 2019

Джиджи Хадид не так часто совершает выходы в свет, а если и посещает события, то не всегда сообщает об этом своим подписчикам. В этот раз 24-летняя модель отправилась на музыкальную премию CMA Awards 2019 и не стала молчать. Девушка пошла туда поддержать свою близкую подругу, кантри-звезду Кейси Масгрейвс, ставшую в этот вечер лауреатом.

Берем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезонаБерем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезонаБерем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезонаБерем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезонаДжиджи восхитила сеть роскошным образом (фото: instagram.com/gigihadid)

Для светского события старшая Хадид подобрала образ стильный и яркий, заставив говорить о себе многочисленные модные порталы. На знаменитой красотке было облегающее по всей длине белое платье в рубчик без рукавов и с высоким воротом от Helmut Lang. Соблазнительно переливаясь, оно акцентировало внимание на совершенной фигуре Джиджи.

Берем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезонаДжиджи просто светилась от счастья (фото: instagram.com/gigihadid)

Дополнили образ самые стильные ботильоны сезона – казаки (к слову, цвет она подобрала также самый популярный, белый). В завершение образа американская модель надела необычной формы золотистые серьги, которые состояли из колец и длинной части с камнями, а также крупное кольцо из желтого золота. Макияж Джиджи сделали под стать всему образу – сияющий и яркий, с длинными стрелками и золотистым мерцанием теней, а волосы уложили в роскошную укладку.

Джиджи много позировала, одна и со своей подругой, и выглядела счастливой и довольной. Интересно, что на мероприятие она пошла без своей знаменитой сестры Беллы. Дело в том, что чаще всего девушки выходят в свет вместе.

Берем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезонаБерем пример: Джиджи Хадид демонстрирует идеальную фигуру и самые стильные вещи сезона

Девушки отправились на тусовку (фото: instagram.com/gigihadid)

После церемонии Джиджи отправилась с Кейси на тусовку. Для ночной жизни Джиджи сменила наряд на более расслабленный. Она надела костюм из голубого денима: джинсы и свободного кроя рубашку, которые дополнила высокими сапогами на шпильке, также в стиле катнри. А певица выбрала желтый костюм с расклешенными брюками и ботинки-казаки. Судя по фото и подписи к ним, ночь девушки провели более чем весело. "Я люблю Нэшвилл и тебя, @spaceykacey. Научилась танцевать Тустеп. Горда. Ела жареные соленые огурцы. Попыталась играть на гитаре. Провела остаток ночи на бонго. Было супер:))", – написала Джиджи.

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