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Спокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомки

Lite » Мода 22.11.2019 - 22:22
Спокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомки
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель готує нову колаборацію

Белла Хадід любить змінювати образи: тільки нещодавно вона повернулася до звичного шанувальникам темного відтінку волосся, як вже знову постала блондинкою. Останні кадри у своєму мікроблозі зірка присвятила важливій для себе події – незабаром вона презентує нову лінію одягу для бренду Chrome Hearts. У новій фотосесії вона знялася в пікантному образі.

Спокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомкиСпокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомки

Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

23-річна красуня опублікувала кілька кадрів з бекстейджа, де позує сама, а також в компанії співачки, дизайнера, а також дочки засновника цього бренду і просто її кращої подруги, Джессі Джо Старк. Дівчата приміряли чорні шкіряні розкльошені брюки і бюстгальтери, які доповнили капелюшками і прикрасами з камінням. А тому виглядали сексуально і зухвало. Волосся обом уклали в пишні укладки, а макіяж зробили в нюдовых відтінках. Також вона показала кілька кадрів з підготовки до зйомки, де посилає повітряні поцілунки в камеру. Виглядає зірка в новому жіночому образі просто чарівно!

Спокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомкиСпокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомкиБелла знову блондинка (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла і Джессі веселяться, позуючи перед камерою. «Це не має ніякого відношення до чого-небудь, але якимось чином вийшло зробити цю фотографію після завершення нашого проекту. Люблю її! @chromeheartsxbella Chrome Hearts від Белли скоро з'явиться... Але як ви думаєте, що ми випустимо?! Я так довго чекала, щоб сказати вам...», – заінтригувала молодша Хадід своїх послідовувачів.

Спокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомкиБелла полюбляє змінювати образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, співпрацювати з американською маркою, популярною в тому числі у знаменитостей (серед шанувальників бренду значаться Ріанна, колишній коханий Белли – The Weeknd, Леді Гага і інші), модель почала ще в 2016-му році. А тепер вирішила повторити свій успішний досвід. Що ж, Белла явно наслідує приклад старшої сестри, Джіджі, яка давно поєднує успішну кар'єру моделі з кар'єрою дизайнера.

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