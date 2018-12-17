Названы лучшие фешн-бренды 2018 года

Коллаж РБК-Украина

Эксперты в первую очередь обращали внимание на то, как бренд влияет на общество

Известное издание Hypebeast назвало победителей в индустрии моды в 2018 году. Победителей выбирали в семи номинациях и список всех номинантов был опубликован на сайте Hypebeast.

Лучшим брендом в мире моды в 2018 году был назван французский дом моды Louis Vuitton.

Для того чтобы определить всех победителей, эксперты учитывали влияние бренда на модную индустрию. Также рассматривали тот факт, как модная марка развивается и как она влияет на развитие культуры в обществе.

Самым лучшим модным брендом был признан французский бренд дома Louis Vuitton.

Победителем в номинации "Лучший женский бренд" была признана марка Victoria Beckham.

Среди новичков в модной индустрии победу в категории "Лучший новый бренд" получила торговая марка Union Los Angeles

В категории "Лучший новый женский бренд" стала победителем Marine Serre.

"Лучшим обувным брендом" стала спортивная торговая марка Nike, а лучшими кроссовками в 2018 году стали Nike React Element 87.

Лучшей коллаборацией в 2018 году была признана Palace x Polo Ralph Lauren.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера.

А также мы писали о том, что названа самая высокооплачиваемая модель 2018 года.

Видео: РБК-Украина