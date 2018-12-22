ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Чутки підтвердилися: Calvin Klein залишає дизайнер Раф Сімонс

Lite » Стиль і мода 22.12.2018 - 20:01
Чутки підтвердилися: Calvin Klein залишає дизайнер Раф Сімонс
Фото: Раф Сімонс (instagram.com/calvinklein)

Свої плани на майбутнє Сімонс поки не озвучив

Відомий у всьому світі бренд Calvin Klein залишає креативний директор Раф Сімонс. Чутки, які витали навколо модного будинку, підтвердилися. Раф прославився своєю роботою для таких брендів, як Dior і Jil Sander. В Calvin Klein Сімонс прийшов в 2016 році, а вже в 2017 році під його керівництвом була випущена нова колекція.

Чутки підтвердилися: Calvin Klein залишає дизайнер Раф Сімонс

Фото: Колекція бренду, випущена Рафом Симонсом (m.vogue.ru)

Сімонс не присвятив нікого в свої плани на майбутнє, відомо тільки, що Calvin Klein не буде представляти свою нову колекцію на тижні моди в Нью-Йорку. Представники марки поки тримають в секреті ім'я нового креативного директора, який очолить модний бренд.

"Сторони дружньо домовилися розійтися після рішення Calvin Klein змінити спрямованість бренду, яке не збігається з творчим баченням Сімонса", - сказано в опублікованому на сайті компанії-власника бренду PVH заяві.

Чутки підтвердилися: Calvin Klein залишає дизайнер Раф Сімонс

Фото: Раф Сімонс з бойфрендом (instagram.com/andreabatilla)

Читайте в нашому матеріалі: Андре Тан відкриє Тиждень дитячої моди Junior Fashion Week: де і коли.

До речі, Інститут кольору Pantone назвав наймодніші відтінки одягу на 2019 рік.

Крім того, раніше були названі кращі фешн бренди минає. Рейтинг склало впливове видання Hypebeast.

Відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера
Новини України дизайнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся