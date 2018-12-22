Чутки підтвердилися: Calvin Klein залишає дизайнер Раф Сімонс

Фото: Раф Сімонс (instagram.com/calvinklein)

Свої плани на майбутнє Сімонс поки не озвучив

Відомий у всьому світі бренд Calvin Klein залишає креативний директор Раф Сімонс. Чутки, які витали навколо модного будинку, підтвердилися. Раф прославився своєю роботою для таких брендів, як Dior і Jil Sander. В Calvin Klein Сімонс прийшов в 2016 році, а вже в 2017 році під його керівництвом була випущена нова колекція.

Фото: Колекція бренду, випущена Рафом Симонсом (m.vogue.ru)

Сімонс не присвятив нікого в свої плани на майбутнє, відомо тільки, що Calvin Klein не буде представляти свою нову колекцію на тижні моди в Нью-Йорку. Представники марки поки тримають в секреті ім'я нового креативного директора, який очолить модний бренд.

"Сторони дружньо домовилися розійтися після рішення Calvin Klein змінити спрямованість бренду, яке не збігається з творчим баченням Сімонса", - сказано в опублікованому на сайті компанії-власника бренду PVH заяві.

Фото: Раф Сімонс з бойфрендом (instagram.com/andreabatilla)

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