Андре Тан откроет Неделю детской моды Junior Fashion Week: где и когда

Фото: пресс-служба Dontstop Agency

Junior Fashion Week - единственное профессиональное мероприятие в Украине, посвященное детской моде

21-24 марта 2019 года в КВЦ "Парковый" состоится громкое событие в мире fashion-индустрии – Неделя детской моды Junior Fashion Week. Мероприятие такого уровня пройдет в Украине уже во второй раз, хоть в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже и других мировых столицах показы детских коллекций стали привычной практикой на ровне со "взрослыми" Fashion Week.

Открывать Неделю детской моды будет именитый украинский дизайнер Andre Tan с презентацией своей новой коллекции Andre Tan Kids. Он представит одежду для детей от 3 до 11 лет. Помимо повседневных моделей, модельер презентует детские вечерние наряды.

Также свои коллекции весна-лето 2019 года покажут более 40 украинских дизайнеров, создающих аксессуары и одежду для детей. Неделя будет состоять из двух частей: презентация коллекций на подиуме и образовательная программа (тематические лекции для взрослых и мастер-классы для юных участников мероприятия).

Фото: пресс-служба Dontstop Agency

Стоит отметить, что Junior Fashion Week - единственное профессиональное мероприятие в Украине, посвященное детской моде. Основная цель показов — поддержка украинских брендов, создающих детскую одежду, и развитие в стране детской моды. Организатором этого события выступает благотворительный фонд Натальи Коваленко NK Foundation.

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Видео: РБК-Украина