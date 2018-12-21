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Андре Тан откроет Неделю детской моды Junior Fashion Week: где и когда

Lite » Стиль и мода 21.12.2018 - 21:07
Андре Тан откроет Неделю детской моды Junior Fashion Week: где и когда
Фото: пресс-служба Dontstop Agency

Junior Fashion Week - единственное профессиональное мероприятие в Украине, посвященное детской моде

21-24 марта 2019 года в КВЦ "Парковый" состоится громкое событие в мире fashion-индустрии – Неделя детской моды Junior Fashion Week. Мероприятие такого уровня пройдет в Украине уже во второй раз, хоть в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже и других мировых столицах показы детских коллекций стали привычной практикой на ровне со "взрослыми" Fashion Week.

Открывать Неделю детской моды будет именитый украинский дизайнер Andre Tan с презентацией своей новой коллекции Andre Tan Kids. Он представит одежду для детей от 3 до 11 лет. Помимо повседневных моделей, модельер презентует детские вечерние наряды.

Также свои коллекции весна-лето 2019 года покажут более 40 украинских дизайнеров, создающих аксессуары и одежду для детей. Неделя будет состоять из двух частей: презентация коллекций на подиуме и образовательная программа (тематические лекции для взрослых и мастер-классы для юных участников мероприятия).

 

Фото: пресс-служба Dontstop Agency

Стоит отметить, что Junior Fashion Week - единственное профессиональное мероприятие в Украине, посвященное детской моде. Основная цель показов —  поддержка украинских брендов, создающих детскую одежду, и развитие в стране детской моды. Организатором этого события выступает благотворительный фонд Натальи Коваленко NK Foundation.

Как мы писали, Институт цвета Pantone назвал самые модные оттенки одежды на 2019 год.

Кроме того, ранее были названы лучшие фэшн бренды уходящего года. Рейтинг составило влиятельное издание Hypebeast.

Также были названы антитренды грядущего года: стало известно от каких вещей лучше избавиться в 2019-м, а на что обратить особое внимание.

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