ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Занадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькою

Lite » Мода 14.06.2019 - 21:29
Занадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькою
Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна красуня опублікувала нове фото з донькою

Кайлі Дженнер, якій влітку виповниться лише 22 роки, обожнює гучні вечірки і тусовки. Нещодавно вони з давньою подругою Анастасією Караниколау голосно відсвяткували її день народження. Дівчата засипали мережу спокусливими фото в яскраво-рожевих купальниках і відвертих позах. Але при цьому сама молода мільярдерка у світі не забуває і про материнство. Коли і куди може, вона завжди бере однорічну доньку Стормі з собою. Так було і на згаданій паті. До слова, прагнення не розлучатися з донькою навіть на гучних вечірках не раз викликало хвилю критики в мережі. Багато шанувальників зірки впевнені, що дітям нема чого робити поруч з напівголими батьками і алкоголем.

Занадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькоюЗанадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькоюКайлі веселиться з подругою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тому періодично на сторінці Кайлі в Instagram з'являються зворушливі фото, які показують: Дженнер – любляча турботлива мати і змушують недоброзичливців замовчати. Кілька годин тому зірка соцмереж запостила новий знімок. Вона тримає дівчинку на руках, обійнявши і притиснувши до себе. "Мама завжди з тобою, крихта", – написала вона. Мама і дочка виглядають щасливими і умиротвореними. А ще – як зазвичай, стильними. Кайлі одягла відверту світло-сіру сукню під горло. Воно повною мірою продемонструвала її видатні форми. До речі, Кайлі обожнює підкреслювати фігуру міні-нарядами. Доповнили образ яскравий вечірній макіяж і укладка. Стормі одягнена в біле платтячко і білі ж масивні кросівки.

Занадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькоюНове фото з донькою Кайлі розчулило громадськість (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звісно, за таке миле фото Кайлі отримала масу захоплень і позитивних коментарів від 138-мільйонної армії фоловерів. Вони захоплюються красою обох і відзначають, що дівчинка стає з кожним днем все більш симпатичною.

Занадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькоюСестри в рекламній кампанії нової колекції (фото: instagram.com/kyliejenner)

Про роботу Кайлі теж не забуває. Нещодавно вона представила спільну колекцію макіяжу зі своєю старшою сестрою – Хлое Кардашьян. Koko Kollection включає в себе безліч незамінних літніх продуктів, включаючи хайлайтер, блиски, пудри, тіні. Над лінією сестри працювали разом і, за їх словами, колекція перевершила сама себе. Тест косметики вона, до речі, цілий день публікує в сториз.

Бунт на подіумі: Белла Хадід підкорила Флоренцію екстравагантним вбранням від культового дизайнера Спорт перш за все! Сінді Кроуфорд показала, як підтримує себе у формі
Новини України Кайли ДженнерКім Кардашянмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся