Занадто милі! Кайлі Дженнер поділилася зворушливим фото з маленькою донькою

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна красуня опублікувала нове фото з донькою

Кайлі Дженнер, якій влітку виповниться лише 22 роки, обожнює гучні вечірки і тусовки. Нещодавно вони з давньою подругою Анастасією Караниколау голосно відсвяткували її день народження. Дівчата засипали мережу спокусливими фото в яскраво-рожевих купальниках і відвертих позах. Але при цьому сама молода мільярдерка у світі не забуває і про материнство. Коли і куди може, вона завжди бере однорічну доньку Стормі з собою. Так було і на згаданій паті. До слова, прагнення не розлучатися з донькою навіть на гучних вечірках не раз викликало хвилю критики в мережі. Багато шанувальників зірки впевнені, що дітям нема чого робити поруч з напівголими батьками і алкоголем.

Кайлі веселиться з подругою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тому періодично на сторінці Кайлі в Instagram з'являються зворушливі фото, які показують: Дженнер – любляча турботлива мати і змушують недоброзичливців замовчати. Кілька годин тому зірка соцмереж запостила новий знімок. Вона тримає дівчинку на руках, обійнявши і притиснувши до себе. "Мама завжди з тобою, крихта", – написала вона. Мама і дочка виглядають щасливими і умиротвореними. А ще – як зазвичай, стильними. Кайлі одягла відверту світло-сіру сукню під горло. Воно повною мірою продемонструвала її видатні форми. До речі, Кайлі обожнює підкреслювати фігуру міні-нарядами. Доповнили образ яскравий вечірній макіяж і укладка. Стормі одягнена в біле платтячко і білі ж масивні кросівки.

Нове фото з донькою Кайлі розчулило громадськість (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звісно, за таке миле фото Кайлі отримала масу захоплень і позитивних коментарів від 138-мільйонної армії фоловерів. Вони захоплюються красою обох і відзначають, що дівчинка стає з кожним днем все більш симпатичною.

Сестри в рекламній кампанії нової колекції (фото: instagram.com/kyliejenner)

Про роботу Кайлі теж не забуває. Нещодавно вона представила спільну колекцію макіяжу зі своєю старшою сестрою – Хлое Кардашьян. Koko Kollection включає в себе безліч незамінних літніх продуктів, включаючи хайлайтер, блиски, пудри, тіні. Над лінією сестри працювали разом і, за їх словами, колекція перевершила сама себе. Тест косметики вона, до речі, цілий день публікує в сториз.