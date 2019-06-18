Слишком горячо: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет кадрами с отдыха

Модель продолжает наслаждаться отдыхом в Италии
Роузи Хантигтон-Уайтли, которая недавно оправилась на отдых с любимым мужчиной Джейсоном Стэтхэмом и сыном, продолжает делиться с поклонниками жаркими фото. С тех пор как девушка произвела фурор в белом слитном купальнике, она уже успела примерить несколько новых летних нарядов. К примеру, белое платье-рубашку, которое надела прямо на голое тело. Этот лук заставил все модные порталы говорить о ней. Но и без новых купальников также не обошлось.
Недавно она блистала в черном раздельном, открывающем ее безупречную фигуру. К тому же такой вариант отлично смотрелся на белоснежной яхте. А несколько часов назад представила миру еще одну модель – в мелкий цветочек – от Fella Swim.
Роузи позирует все на той же яхте на фоне завораживающих итальянских пейзажей. Она сфотографировалась таким образом, чтобы ничто не отвлекало внимания от этой незаменимой летней вещи, а также, безусловно, фигуры. В комментарии к посту она дала понять, что купальник – подарок.
Также не устает Роузи выкладывать в сеть милые фото Джейсона и сына Джека Оскара, которому скоро исполнится 2 года. На день отца она присоединилась к мировому "флешмобу", опубликовав трогательное фото своих мужчин и подписав: "Мое сердце". Нужно отметить, что модель все еще старается не показывать лицо мальчика. Хотя в сеть уже давно попали фото папарацци, на которых его видно достаточно хорошо. Поклонники даже успели отметить, что малыш похож на Роузи.
Также знаменитая красавица, как настоящий эстет, не забывает разбавлять свои посты роскошными кадрами природы Капри, многочисленных блюд и необычных кадров: теней, скал и элементов своей одежды.
Стоит отметить, что, судя по фото, модель не отказывает себе ни в чем. Здесь есть паста, разные виды хлеба, фрукты, а также вино. Хотя в обычное время бывший "ангел" Victoria's Secret старается не злоупотреблять продуктами, содержащими глютен и сахар.