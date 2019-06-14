Она идеальна: Роузи Хантингтон-Уайтли показала спортивную фигуру в откровенном купальнике

Роузи Хантингтон-Уайтли (Фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя модель засыпала сеть живописными кадрами с отдыха

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая недавно умилила общественность семейной прогулкой по Лондону с любимым мужчиной Джейсоном Стэтхемом и сыном Джеком, подготовила новую порцию счастливых кадров. Все тем же семейным составом они отправились на отдых в Италию. С первых минут приземления на живописную землю Искьи модель стала "докладывать обстановку" многочисленным фолловерам. Романтические обеды в кафе, разноцветные домики, прозрачная вода, яркие фрукты, шумные компании – все ее посты за последние несколько суток пропитаны беззаботной летней атмосферой. Не забывает она показывать и свою безупречную форму.

Роузи и Джейсон отправились в Италию (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад на ее странице в Instagram появились новые кадры. Роузи позирует на фоне воды и скал в белом купальнике британского бренда Hunza G стоимостью около $177. Слитный купальник, созданный в духе ретро-моделей с высокими вырезами на бедрах и широкими бретельками, подчеркнул стройность Роузи и ее уже заметный золотистый загар. Дополнили летний образ бусы с подвеской, крупные солнцезащитные очки, а также золотой браслет и часы. На предыдущих кадрах красотка показала и остальные его составляющие: белые босоножки на плоской подошве, а также пляжную сумку Saint Laurent.

Роузи в соблазнительном летнем образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Интересно, что стоило Роузи выложить кадр, как многочисленные поклонники направились на сайт Hunza G за таким же купальником. В результате чего у владельцев возникли технические проблемы, о которых они сообщили на официальной странице в Instagram. Тут же пообещав все исправить в рекордные сроки и удовлетворить их желание получить заветную вещь.

Коллекция для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама Роузи уже давно сотрудничает с другим британским брендом – Marks & Spencer, для которого периодически создает коллекции купальников и белья. Еще весной она представила летнюю коллекцию, где были самые разнообразные модели. Так что, вполне возможно, мы еще увидит девушку в других пляжных нарядах.

К слову об идеальной форме Роузи: она не раз признавалась, что придерживается правильного питания, но без перегибов. Так, иногда она может позволить запретные продукты вроде картошки фри. Но судя по фото, сделанным папарацци, в Италии она выбирает натуральные продукты. На снимках она пьет соки и лимонады.