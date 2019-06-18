Занадто гаряче: Роузі Хантигтон-Уайтлі спокушає кадрами із відпочинку

Роузі Хантигтон-Уайтлі, яка нещодавно поїхала на відпочинок з коханим Джейсоном Стетхемом і сином, продовжує ділитися з шанувальниками жаркими фото. З тих пір, як дівчина наробила галасу в мережі свохм фото у білому купальнику, вона вже встигла приміряти кілька нових літніх нарядів. Наприклад, біле плаття-сорочку, яка одягла прямо на голе тіло. Цей лук змусив всі модні портали говорити про неї. Але і без нових купальників також не обійшлося.

Роузі в білій сукні-сорочці (фото: instagram.com/rosiehw)

Нещодавно вона блищала в чорному роздільному, що відкриває її бездоганну фігуру. До того ж такий варіант відмінно виглядав на білосніжній яхті. А кілька годин тому представила світу ще одну модель – в дрібну квіточку – від Fella Swim.

Роузі приміряла новий купальник (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі позує все на тій же яхті на тлі чарівних італійських пейзажів. Вона сфотографувалася таким чином, щоб ніщо не відволікало увагу від цієї незамінної річної речі, а також, безумовно, фігури. В коментарі до посту вона дала зрозуміти, що купальник – подарунок.

Джейсон Стетхем і Джек Оскар (фото: instagram.com/rosiehw)

Також не втомлюється Роузі викладати в мережу милі фото Джейсона і сина Джека Оскара, якому скоро виповниться 2 роки. На день батька вона приєдналася до світового "флешмобу", опублікувавши зворушливе фото своїх чоловіків і підписавши: "Моє серце". Потрібно зазначити, що модель все ще намагається не показувати обличчя хлопчика. Хоча в мережу вже давно потрапили фото папарацці, на яких його видно досить добре. Шанувальники навіть встигли відзначити, що малюк схожий на Роузі.

Відпочинок в Італії вдався на славу (фото: instagram.com/rosiehw)

Також знаменита красуня, як справжній естет, не забуває розбавляти свої пости розкішними кадрами природи Капрі, численних страв і незвичайних кадрів: тіней, скель і елементів одягу.

Варто відзначити, що, судячи з фото, модель не відмовляє собі ні в чому. Тут є паста, різні види хліба, фрукти, а також вино. Хоча в звичайний час колишній "ангел" Victoria's Secret намагається не зловживати продуктами, що містять глютен і цукор.