Занадто гаряче: Роузі Хантигтон-Уайтлі спокушає кадрами із відпочинку

Модель продовжує насолоджуватись відпочинком в Італії
Роузі Хантигтон-Уайтлі, яка нещодавно поїхала на відпочинок з коханим Джейсоном Стетхемом і сином, продовжує ділитися з шанувальниками жаркими фото. З тих пір, як дівчина наробила галасу в мережі свохм фото у білому купальнику, вона вже встигла приміряти кілька нових літніх нарядів. Наприклад, біле плаття-сорочку, яка одягла прямо на голе тіло. Цей лук змусив всі модні портали говорити про неї. Але і без нових купальників також не обійшлося.
Нещодавно вона блищала в чорному роздільному, що відкриває її бездоганну фігуру. До того ж такий варіант відмінно виглядав на білосніжній яхті. А кілька годин тому представила світу ще одну модель – в дрібну квіточку – від Fella Swim.
Роузі позує все на тій же яхті на тлі чарівних італійських пейзажів. Вона сфотографувалася таким чином, щоб ніщо не відволікало увагу від цієї незамінної річної речі, а також, безумовно, фігури. В коментарі до посту вона дала зрозуміти, що купальник – подарунок.
Також не втомлюється Роузі викладати в мережу милі фото Джейсона і сина Джека Оскара, якому скоро виповниться 2 роки. На день батька вона приєдналася до світового "флешмобу", опублікувавши зворушливе фото своїх чоловіків і підписавши: "Моє серце". Потрібно зазначити, що модель все ще намагається не показувати обличчя хлопчика. Хоча в мережу вже давно потрапили фото папарацці, на яких його видно досить добре. Шанувальники навіть встигли відзначити, що малюк схожий на Роузі.
Також знаменита красуня, як справжній естет, не забуває розбавляти свої пости розкішними кадрами природи Капрі, численних страв і незвичайних кадрів: тіней, скель і елементів одягу.
Варто відзначити, що, судячи з фото, модель не відмовляє собі ні в чому. Тут є паста, різні види хліба, фрукти, а також вино. Хоча в звичайний час колишній "ангел" Victoria's Secret намагається не зловживати продуктами, що містять глютен і цукор.