Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе

38-летняя супермодель продемонстрировала стильный летний образ
Алессандра Амбросио, которая, как и многие модели, блистала в Каннах, продолжает наслаждаться морем и солнцем. После Лазурного побережья знаменитая красавица в компании своего любимого мужчины Николо Одди отправилась в Италию, а затем вернулись во Францию.
За это время Алессандра успела выложить в сеть массу стильных образов. Разумеется, 38-летняя звезда блистает в купальниках своего бренда GAL Floripa, дополняя их парео, длинными кофтами и туниками.
А несколько часов назад бывший "ангел" Victoria’s Secret показала ансамбль, который можно смело использовать в качестве образа для жарких летних выходов: вечеринок, встреч и прогулок у моря. Супермодель надела полупрозрачное белое платье-рубашку с отложным воротником и длинными рукавами, завязанное на талии узлом.
Дополнили образ солнцезащитные очки Linda Farrow – к слову, их дизайн разрабатывала сама Алессандра, а также небольшими часами и маленькой плетеной сумочкой (еще один хит этого лета) с оранжевой длинной ручкой через плечо. К слову, в этот раз девушка обошлась без купальника и даже без нижнего белья – на некоторых фото она продемонстрировала обнаженную грудь.
Алессандра позирует на фоне моря в Каннах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Позирует она на фоне голубого моря, гор и яхт, подставляя лицо солнцу и наслаждаясь легким бризом. "Это жизнь", – коротко написала девушка. И тут же получила массу комплиментов от многочисленных фанатов.
Появление модели на красной дорожке было одним из самых эффектных в этом году (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Нужно отметить, что на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля образы Алессандры вызвали массу позитивных отзывов. Особенно поклонникам пришелся по душе наряд от Giuseppe Zanotti.