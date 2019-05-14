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В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике

Lite » Мода 14.05.2019 - 14:26
В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике
Алессандра Амбросио (фото: www.instagram.com/alessandraambrosio/)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя модель продолжает соблазнять фото с пляжа

Алессандра Амбросио – признанная королева пляжа в Instagram – не устает делиться яркими снимками в различных купальниках собственного производства. Так, несколько часов назад она запостила новый откровенный снимок – девушка позирует в сплошном купальнике GAL Floripa бледно-сиреневого оттенка с внушительным вырезом на груди, который отлично подчеркнул ее стройное загорелое тело. Алессандра прислонилась к стене, закинув руки за голову, и наслаждается солнечными лучами, которые оставляют причудливые узоры теней. "Утренний свет", – романтично подписала она фото.

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике

Алессандра Амбросио в купальнике собственного бренда (фото: www.instagram.com/alessandraambrosio/)

Поклонники тут же принялись засыпать свою любимицу комментариями:

  • "Идеальная красота!"
  • "Какая хорошенькая"
  • "Притягательна"
  • "Великолепный ангел"
  • "Але, ты такая классная"
  • "О Боже!"
  • "Горячая красотка"
  • "Какая атмосфера"
  • "Сияющая"…

Нужно отметить, что бывший "ангел" Victoria’s Secret все реже принимает участие в съемках. Одна из немногих фотосессий, которыми она порадовала поклонников – для итальянского Elle. Но в основном девушка занята собственными проектами, основной из которых – собственный бренд пляжной одежды GAL Floripa, где она выступила и дизайнером.

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальникеМодель много времени уделяет раскрутке своего бренда GAL Floripa (фото: www.instagram.com/alessandraambrosio/)

К слову, ранее она уже делала попытки основать свой бизнес. Несколько лет назад Амбросио выпустила собственную линию купальников, которую назвала Alessandra Ambrosio by Sais. Также купальники она разрабатывала и для марки Revolve.

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике
Алессандра с детьми (фото: www.instagram.com/alessandraambrosio/)

Так что у нее есть внушительный опыт в ведении подобных дел, и у GAL Floripa есть все шансы стать известным по всему миру. Тем более что тема купальников ей действительно близка. В интервью Алессандра не раз признавалась, что ее любимое место на земле – пляжи Калифорнии, где она себя чувствует наиболее гармонично и расслабленно. Там же она много времени проводит с детьми – с дочерью Аней Луизой и сыном Ноа. А также с возлюбленным Николо Одди, с которым начала встречаться в 2018-м году.  

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальнике
Супермодель Кенди Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices/)

Интересно, что многие модели Victoria’s Secret фокусируются на создании своего бизнеса. К примеру, Кендис Свейнпол – владелица бренда купальников TropicofC. Или Роузи Хантинотон-Уайтли, которая вовсю пиарит свой косметическую марку Rose Inc.

В утреннем свете: Алессандра Амбросио поделилась чувственным снимком в откровенном купальникеРоузи Хантингтон-Уайтли для своего бренда Rose Inc. (фото: instagram.com/roseinc/)

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