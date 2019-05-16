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Роковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Lite » Мода 16.05.2019 - 10:56
Роковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платье
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/timur)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель блистает на Каннском фестивале

Алессандра Амбросио – одна из звезд, обожающих фестивали. И Каннский не стал исключением. 38-летняя супермодель прибыла на Лазурный берег одной из первых и сразу же начала демонстрировать многочисленные роскошные образы. На открытии она появилась в белом летящем платье со шлейфом и перьями от Ralph & Russo.

Роковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платьеРоковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платьеРоковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платьеВ первый день фестиваля бразильская красавица блистала в белом платье от Ralph & Russo (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/timur)

А во второй день примерила страстный образ роковой женщины-вамп. Алессандра появилась на ковровой дорожке в коротком платье от Julien Macdonald, расшитом бисером, с летящим шлейфом. Такой наряд полной мерой продемонстрировал все лучшие стороны модели: ее безупречную точеную фигуру, яркий типаж, роскошный загар и цветущий вид.

Роковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Роковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платье

Во второй день день Алессандра появилас в образе вамп (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/timur)

Дополнили образ золотистые босоножки на высоком каблуке от Giuseppe Zanotti, украшения от французского ювелирного дома Boucheron, макияж с акцентом на красные губы, яркий маникюр и лаконичная укладка. "Lady in red", – написала красавица под фото на своей странице в Instagram. Фолловеры оценили ее образ, как обычно, высоко:

  • "Какая замечательная женщина"
  • "Вау"
  • "Вы просто совершенны! Красивая и элегантная Алессандра. Я люблю твои фотографии"
  • "Лучшие ноги навсегда"
  • "Абсолютно красива"
  • "Вы заставляете меня мечтать"
  • "Великолепная женщина"
  • "Я люблю тебя, королева"
  • "Великолепна, и в огне"
  • "Красный – это огонь"
  • "Так великолепна!"
  • "Ты так восхитительна, любовь моя"

Нужно отметить, что Алессандра, которая уже почти состоит в отношениях с владельцем итальянского бренда Alanui – Николо Одди, на меропрятие прибыла одна. Несмотря на то что бойфренд часто сопровожадет ее в поездках, они еще ни разу не появилась на публике вместе. Зато они с удовольствием проводят вместе время на пляже и в компании детей.

Роковая красотка: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в роскошном платьеАлессандра Амбросио и Николо Одди (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, в Канны прибыли и многие другие коллеги Алессандры по подиуму, среди которых супермодели Даутцен Крус и Изабель Гулар.    

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