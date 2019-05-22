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Солодке життя: розкішна Алессандра Амбросіо блищить в новому пляжному образі


38-річна супермодель продемонструвала стильний літній образ

Алессандра Амбросіо, яка, як і багато моделей, блищала в Каннах, продовжує насолоджуватися морем і сонцем. Після Лазурного узбережжя знаменита красуня в компанії свого коханого чоловіка Ніколо Одді відправилася до Італії, а потім повернулися у Францію.

Алессандра Амброссио на півдні Франції (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

За цей час Алессандра встигла викласти в мережу безліч стильних образів. Зрозуміло, 38-річна зірка блищить в купальниках свого бренду GAL Floripa, доповнюючи їх парео, довгими кофтами і туніками.

Алессандра Амбросіо обожнює подорожувати зі своїм коханим (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А кілька годин тому "ангел" Victoria's Secret в минулому показала ансамбль, який можна сміливо використовувати в якості образу для спекотних літніх виходів: вечірок, зустрічей і прогулянок біля моря. Супермодель одягла напівпрозоре біле плаття-сорочку з відкладним коміром і довгими рукавами, зав'язаний на талії вузлом.

Новий чуттєвий образ від знаменитої красуні (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Доповнили образ сонцезахисні окуляри Linda Farrow – до речі, їх дизайн розробляла сама Алессандра, а також невеликий годинник і маленька плетениа сумочкою (ще один хіт цього літа) з помаранчевої довгою ручкою через плече. До речі, в цей раз дівчина обійшлася без купальника і навіть без нижньої білизни – на деяких фото вона продемонструвала оголені груди.


Алессандра позує на тлі моря у Каннах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Позує вона на тлі блакитного моря, гір і яхт, підставляючи обличчя сонцю і насолоджуючись легким бризом. "Це життя", – коротко написала дівчина. І тут же отримала масу компліментів від численних фанатів. 

  • Ідеальна життя!
  • Чиста краса
  • Ти просто чудова!
  • Яка ж красива
  • Бездоганна
  • Чудова
  • Так свіжо, так красиво
  • Ти просто ангел!
  • Безумовно, температура від такого посту легко підніметься
  • Моя мала
  • Люблю тебе, розкішна принцеса

Поява моделі на червоній доріжці була однією з найбільш ефектных в цьому році (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Треба зазначити, що на червоній килимовій доріжці Каннського кінофестивалю образи Алессандри викликали масу позитивних відгуків. Особливо шанувальникам припало до душі вбрання від Giuseppe Zanotti.

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