Как скрыть лишние килограммы за одеждой: лайфхаки от дизайнера

Лето все-таки наступает, а значит, нам придется уместиться в любимых летних шортах. Если же этого пока не удалось сделать - не проблема! Известный украинский дизайнер Андре Тан подготовил для вас лайфхаки, которые помогут скрыть пару лишних килограммов за одеждой. Свои советы он опубликовал в Instagram.

Как скрыть лишнее с помощью одежды:

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Нет экстремальному оверсайз и одежде «футляр». Да - шортам бермудам и немного свободному топу.



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Нет пестрым цветам. Также следует воздержаться от белых джинсов, белых брюк и платьев. Да - спокойным, приглушённым оттенкам.



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Нет плиссировке. Ну только в том случае, если вы НЕ хотите сделать акцент на бёдрах. Да - джинсам, юбкам и брюкам прямого кроя.

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Нет длинным футболкам, блузам и свитшотам. Они создают дисбаланс образа, увеличивая объемы. Модели длиной чуть ниже талии - ваше всё.



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Накладные карманы на груди и пышные рукава способны сделать вас визуально крупнее. Воздержитесь от лишних декоративных элементов. Небольшой акцент на талии - то, что нужно!

Андре Тан дал модные советы на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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