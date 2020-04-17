Снимите это немедленно: стилист назвала главные антитренды весны и лета

Эксперт рассказала, какие вещи лучше изгнать из своего гардероба
Все девушки хотят быть модными и чтобы в их гардеробе было все самое трендовое. При этом важно следить и за тем, что уже вышло из моды или же просто может испортить весь образ. Стилист-блогер Екатерина Соколовская, которая ранее поделилась главными весенними трендами, на своей странице в Instagram назвала главные антитренды весны и лета.
Антитренды - не всегда нечто старомодное, "из бабушкиного сундука", усыпанное броскими стразами или с нелепым принтом... Бывает так, что буквально одна деталь кардинально "упрощает" образ, чего нам и не хотелось бы.
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Но как же учесть все эти тонкости? Какие вещи в своем шкафу отложить на дальнюю полку, а на какие - случайно НЕ "напасть", растерявшись вдруг в магазине?
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В этом вам пригодятся рекомендации стилиста, начнем правильно готовиться к лету, теплу уже сегодня!
Итак, как не стоит делать:
Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)⠀
Хочется верить, что летом мы всё-таки сможем выгулять то, что терпеливо ждет своего часа.
Напомним, стилист Анастасия Stacymills перечислила, какие вещи вряд ли выйдут из моды - так что смело покупайте их.