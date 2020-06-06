Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера

Літо все-таки настає, а значить, нам доведеться вміститися в улюблених літніх шортах. Якщо ж цього поки не вдалося зробити - не проблема! Відомий український дизайнер Андре Тан підготував для вас лайфхаки, які допоможуть приховати пару зайвих кілограмів за одягом. Свої поради він опублікував в Instagram.

Як приховати зайве з допомогою одягу:

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Ні екстремальному оверсайз і одягу «футляр». Так - шортам бермудам і трохи вільному топу.



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Ні строкатим кольорам. Також слід утриматися від білих джинсів, білих штанів і суконь. Так - спокійним, приглушеним відтінкам.



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Ні плісіровці. Ну тільки в тому випадку, якщо ви НЕ хочете зробити акцент на стегнах. Так - джинсам, спідницям та штанам прямого крою.

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Ні довгим футболкам, блузам і свитшотам. Вони створюють дисбаланс образу, збільшуючи обсяги. Моделі довжиною трохи нижче талії - ваше все.



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Накладні кишені на грудях і пишні рукави здатні зробити вас візуально більшою. Утримуйтесь від зайвих декоративних елементів. Невеликий акцент на талії - те, що потрібно!

Андре Тан дав модні поради на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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