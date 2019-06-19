Сильно стильно: Джиджи Хадид демонстрирует, как носить трендовые вещи "с мужского плеча"

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Супермодель посетила показ Heron Preston

Джиджи Хадид, в отличие от своей младшей сестры Беллы, не так активна в сети. На странице в Instagram 24-летней красавицы редко увидишь кадры из обычной жизни и селфи. А вот рабочих моментов и светских выходов хватает, хотя далеко не все их модель освещает в микроблоге. К примеру, в середине июня она приняла участие в фешн-шоу, которое состоялось во Флоренции. Напомним, CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show собрало на подиуме топ-моделей: здесь блистали Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Алессандра Амбросио, Лара Стоун, Даутцен Крез и многие другие. Джиджи демонстрировала сексуальный наряд: атласная черная длинная юбка с разрезом на бедре и корсет-портупея выглядели на ее фигуре просто сногсшибательно. Тем не менее, в Instagram модели фото пока не попали.

Джджи на показе Versace (фото: instagram.com/gigihadid)

Зато она поделилась серией кадров и видео с показала Versace, который состоялся в минувшие выходные. "Ок, мы все знаем, что я люблю экспериментировать с мужской одеждой. Также я всегда и навечно люблю Донателлу Версаче. Коллекция Versace, показанная вчера вечером, воплотила в жизнь так много мечтаний [мужскую одежду, которую я собираюсь украсть для своего собственного шкафа], что мое дыхание сбивалось во всех направлениях, которые я смотрел. Д.В., ты меня так вдохновляешь. Я люблю тебя и очень рада узнать тебя, поработать с тобой и познакомиться с творчеством Versace. Большое спасибо за то, что пригласили меня!", – написала благодарная Джиджи.

Новый выход Джиджи стал одним из самых ярких (фото: instagram.com/gigihadid)

А несколько часов назад она еще раз продемонстрировала свою страсть к вещам мужского кроя. Супермодель посетила показ своего давнего друга – американского модельера Херона Престона, который прошел в Париже 18 июня. Причем для шоу Джиджи выбрала костюм авторства Heron Preston.

Старшая Хадид обожает классический стиль и брючные костюмы (фрото: instagram.com/gigihadid)

Атласный блейзер с ярким принтом, надетый на голое тело, и брюки со стрелками она дополнила серыми босоножками на высоком каблуке – также из коллекции Heron Preston. Завершили образ разноцветные бусы и массивные ассиметричные серьги. Волосы Джиджи убрали в высокий пучок, а макияж сделали с акцентом на глаза. Такой стильный лук высоко оценили как многочисленные фолловеры звезды, так и модные порталы.