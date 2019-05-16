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Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюм

Lite » Мода 16.05.2019 - 19:30
Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюм
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

23-летняя модель порадовала поклонников новым стильным луком

Джиджи Хадид часто принимает участие в фотосессиях для модных журналов и для новых кампаний известных брендов. Так, одна из недавних ее работ – масса необычных образов для Burberry, а также для дома Prada – лицом этого бренда девушка является уже давно. Так что стильные образы на ее странице – частый контент, который обожают все ее фолловеры.
Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмРозовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмРозовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмДжиджи Хадид в новой рекламной кампании для Burberry  (фото: instagram.com/gigihadid) 

Несколько часов назад она поделилась с подписчиками серией фото в стильном брючном костюме розового цвета. К слову, нечто похожее недавно примерила и Роузи Хантингтон-Уайтли. Так что наряд явно в тренде! 

Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмРозовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмРозовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюм24-летняя супермодель демонстрирует любовь к розовому (фото: instagram.com/gigihadid)

Фото были сделаны перед Met Gala 2019 – 24-летняя красотка позирует в широких брюках и пиджаке оверсайз, кроп-топе кремового оттенка. Дополняют образ солнцезащитные очки в яркой оправе на длинной цепочке и пушистые комнатные тапочки. Девушка явно веселилась перед ответственным выходом на красную дорожку: она позирует с огромной сумкой светло-коричневого оттенка от Michael Kors и с розой. А на одном фото показала часть своего роскошного образа Met Gala – руку в перчатке с камнями. Напомним, на Бал Института костюма старшая Хадиди надела серебристый комбинезон от Michael Kors.

Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмДжижи Хадид на Балу Института костюма (фото: instagram.com/gigihadid)

Тем не менее, поклонники оценили чувство стиля (и юмора) звезды. 

  • "Эти пушистые тапочки – это все"
  • "Дааа, эта сумка"
  • "Милый"
  • "Похоже, эта сумка может перенести вас в Нарнию"
  • "Королева"
  • "Розовый – твой цвет"
  • "О боже, эта сумка"
  • "Какая красивая"
  • "Вторая картинка. Тебе нужна эта МК сумка! Вы знаете, для ваших однодневных поездок, и все такое"
  • "Вторая картинка – ты собираешься приехать ко мне"
  • "Черт, это так великолепно"
  • "Люблю этот жакет"
  • "Великолепна"
  • "Люблю тебя очень сильно"
  • "Девушка мечты"

Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюмСестры Хадид на дне рождения Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

Нужно отметить, что младшая сестра Джиджи – Белла – намного чаще публикует фото в своем аккаунте. И они носят совершенно другой характер. Так, 22-летняя модель обожает выставлять напоказ свою сексуальность, что демонстрируют и ее откровенные образы для различных кампаний. В то время как проекты Джиджи чаще всего созданы в духе высокой моды.  

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