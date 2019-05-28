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Жаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит Бардо

Lite » Мода 28.05.2019 - 10:26
Жаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит Бардо
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

24-летняя модель снялась для Vogue México

Джиджи Хадид, отметившая недавно 24-летие, продолжает покорять модный мир. Очередное достижение красавицы – съемка для Vogue México. Девушка украсила первую летнюю обложку. К слову, их издание представило сразу две: во весь рост и портретную. Обе сняты на фоне моря и воспевают беззаботную летнюю пору.

Жаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит БардоЖаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит БардоЖаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит БардоДжиджи Хадид снялась в новой фотосессии (фото: instagram.com/gigihadid)

Фотосессия получилась горячая и стильная. Джиджи примерила массу купальников и прочих незаменимых летних нарядов. Образ ей создали в духе Брижит Бардо: объемная укладка с прядями со слегка растрепанными прядями, макияж с акцентом на глаза.

Жаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит БардоЖаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит БардоТемой съемки стало долгожданное лето (фото: instagram.com/gigihadid)

Свое восхищение новой работой супермодели уже успела выразить сестра Джиджи – Белла Хадид. В одной из своих сториз она запостила фото старшей сестры и написала: «Джиджи, я тобой одержима, если ты еще не в курсе». За ней последовали и другие знаменитости. К примеру, певица Дуа Липа, которая не удержалась: «Вау! Какая красота». Не стали молчать и остальные пользователи сети, засыпав восторгами не только страницу  Vogue México, но и самой модели.

  • Я просто влюблена в это
  • Волшебно
  • Ты прекрасна
  • Сразила наповал
  • Невероятная Джиджи
  • Боже, боже, боже! Красота, красота, красота…
  • Ты просто ангел
  • Ох, эти глаза…
  • Как же я тобой горжусь
  • Ты всегда первая!

Жаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит БардоДжиджи восхитила поклонников образом в духе Брижит Бардо (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, Белла Хадид также активно снимается. Недавно девушка снялась для двух Vogue: японского и испанского. Обе обложки получили массу восторженных отзывов. Также Белла является лицом косметической линии Dior, а недавно представила и линию солнцезащитных очков Versace. В подобной кампании недавно снялась и знаменитая модель Ирина Шейк. Но стоит отметить, что обе сестры, хоть в чем-то и конкурируют, всегда рады успехам друг друга и поддерживают одна другую.
 

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