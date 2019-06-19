Сильно стильно: Джіджі Хадід демонструє, як носити трендові речі з чоловічого плеча"

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Супермодель відвідала показ Heron Preston

Джіджі Хадід, на відміну від своєї молодшої сестри Белли, не така активна в мережі. На сторінці в Instagram 24-річної красуні рідко побачиш кадри зі звичайного життя і селфі. А ось робочих моментів і світських виходів вистачає, хоча далеко не всі їх модель висвітлює в мікроблозі. Приміром, у середині червня вона взяла участь у фешн-шоу, яке відбулося у Флоренції. Нагадаємо, CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show зібрало на подіумі топ-моделей: тут сяяли Белла і Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Алессандра Амбросіо, Лара Стоун, Даутцен Крез і багато інших. Джіджі демонструвала сексуальний наряд: атласна чорна довга спідниця з розрізом на стегні і корсет-портупея виглядали на її фігурі просто карколомно. Тим не менш, в Instagram моделі фото поки що не потрапили.

Джджи на показі Versace (фото: instagram.com/gigihadid)

Зате вона поділилася серією кадрів і відео з показала Versace, який відбувся в минулі вихідні. "Ок, ми всі знаємо, що я люблю експериментувати з чоловічим одягом. Також я завжди і навіки люблю Донателлу Версаче. Колекція Versace, показана вчора ввечері, втілила в життя так багато мрій [чоловічий одяг, який я збираюся вкрасти для свого власного шафу], що моє дихання збивалося в усіх напрямках, які я дивився. Д. В., ти мене надихаєш. Я люблю тебе і дуже рада знати тебе, попрацювати з тобою і познайомитися з творчістю Versace. Велике спасибі за те, що запросили мене!", – написала вдячна Джіджі.

Новий вихід Джіджі став одним з найяскравіших (фото: instagram.com/gigihadid)

А кілька годин тому вона ще раз продемонструвала свою пристрасть до речей чоловічого крою. Супермодель відвідала показ свого давнього друга – американського модельєра Херона Престона, який пройшов у Парижі 18 червня. Причому для шоу Джіджі вибрала костюм авторства Heron Preston.

Старша Хадід обожнює класичний стиль і брючні костюми (фрото: instagram.com/gigihadid)

Атласний блейзер з яскравим принтом, надітий на голе тіло, і брюки зі стрілками вона доповнила сірими босоніжками на високому каблуці – також з колекції Heron Preston. Завершили образ різнокольорове намисто і масивні асиметричні сережки. Волосся Джіджі прибрали у високий пучок, а макіяж зробили з акцентом на очі. Такий стильний лук високо оцінили як численні фолловери зірки, так і модні портали.