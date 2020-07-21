Так шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотой

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитость примерила новый наряд своего бренда

Виктория Бекхэм в последнее время взяла за правило демонстрировать вещи из своей новой коллекции самостоятельно. Причем если раньше 46-летняя звезда часто предпочитала показывать брючные костюмы, то сейчас выбирает в основном женственные платья в пол. В этот раз мама 4-х детей примерила бледно-голубое платье, которое подчеркнуло ее стройное тело и шоколадный загар. Изюминка наряда – в необычных деталях. Рукава-фонарики с кулиской, глубокий вырез с переплетением шнурков на груди и лаконичная юбка – оно выглядит элегантно и сдержанно, но при этом – соблазнительно и притягательно.

Новый образ Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дополнили аутфит иконы стиля туфли-лодочки контрастного оттенка, тонкая цепочка и мелкие серьги. Макияж она сделала с легкими smoky, бледно-розовым блеском на губах и мерцанием золотистого хайлайтера на скулах. Последний штрих – лаконичная укладка с легкой волной. «Надев шалфейное платье миди из коллекции #VBPAW20, люблю детали и вырез на этой модели», – написала она под роликом, где дефилирует в новом образе. Также она добавила фото, на котором можно рассмотреть детали бьюти-образа.

Поклонники оценили пост вечно молодой звезды множеством лайков и приятных комментариев. Поток восторженных слов сыплется на супругу Дэвида Бекхэма до сих пор.

Оглушающе

Это платье выглядит на тебе так прекрасно, Виктория

Самая элегантная женщина

Так шикарна

Я в восторге от твоей работы, так очаровательно. Точно, как ты

Ты просто идеальна

Прекрасна

Ты выглядишь абсолютно прекрасной и свежей, супер красивая кожа

Ох, Вики!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория уже показывала платье из данной коллекции и произвела фурор среди своих подписчиков. Так что Бекхэм нашла отличный способ для поднятия продаж собственного бренда, который переживает трудные времена. Лучшей рекламы не придумаешь!