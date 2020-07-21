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Так шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотой

Вторник 21 июля 2020 18:32
Так шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотой
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитость примерила новый наряд своего бренда

Виктория Бекхэм в последнее время взяла за правило демонстрировать вещи из своей новой коллекции самостоятельно. Причем если раньше 46-летняя звезда часто предпочитала показывать брючные костюмы, то сейчас выбирает в основном женственные платья в пол. В этот раз мама 4-х детей примерила бледно-голубое платье, которое подчеркнуло ее стройное тело и шоколадный загар. Изюминка наряда – в необычных деталях. Рукава-фонарики с кулиской, глубокий вырез с переплетением шнурков на груди и лаконичная юбка – оно выглядит элегантно и сдержанно, но при этом – соблазнительно и притягательно.

Так шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотой

Новый образ Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дополнили аутфит иконы стиля туфли-лодочки контрастного оттенка, тонкая цепочка и мелкие серьги. Макияж она сделала с легкими smoky, бледно-розовым блеском на губах и мерцанием золотистого хайлайтера на скулах. Последний штрих – лаконичная укладка с легкой волной. «Надев шалфейное платье миди из коллекции #VBPAW20, люблю детали и вырез на этой модели», – написала она под роликом, где дефилирует в новом образе. Также она добавила фото, на котором можно рассмотреть детали бьюти-образа.

Поклонники оценили пост вечно молодой звезды множеством лайков и приятных комментариев. Поток восторженных слов сыплется на супругу Дэвида Бекхэма до сих пор.

  • Оглушающе
  • Это платье выглядит на тебе так прекрасно, Виктория
  • Самая элегантная женщина
  • Так шикарна
  • Я в восторге от твоей работы, так очаровательно. Точно, как ты
  • Ты просто идеальна
  • Прекрасна
  • Ты выглядишь абсолютно прекрасной и свежей, супер красивая кожа
  • Ох, Вики!

Так шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотойТак шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотойТак шикарна: 46-летняя Виктория Бекхэм в роскошном платье восхитила неувядающей красотой

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория уже показывала платье из данной коллекции и произвела фурор среди своих подписчиков. Так что Бекхэм нашла отличный способ для поднятия продаж собственного бренда, который переживает трудные времена. Лучшей рекламы не придумаешь!

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Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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