Так шикарна: 46-річна Вікторія Бекхем в розкішному платті захопила нев'янучою красою

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитість приміряла нове вбрання свого бренду

Вікторія Бекхем останнім часом взяла за правило демонструвати речі з своєї нової колекції самостійно. Причому якщо раніше 46-річна зірка часто показувалаи брючні костюми, то зараз вибирає в основному жіночні сукні в підлогу. Цього разу мама 4-х дітей приміряла блідо-блакитну сукню, яка підкреслила її струнке тіло і шоколадний загар. Родзинка вбрання – у незвичайних деталях. Рукава-ліхтарики з куліскою, глибокий виріз з переплетенням шнурків на грудях і лаконічна спідниця – воно виглядає елегантно і стримано, але при цьому – спокусливо і привабливо.

Новий образ Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Доповнили аутфіт ікони стилю туфлі-човники контрастного відтінку, тонкий ланцюжок і дрібні сережки. Макіяж вона зробила з легкими smoky, блідо-рожевим блиском на губах і мерехтінням золотистого хайлайтера на вилицях. Останній штрих – лаконічна укладка з легкою хвилею. «Одягнувши шавлієве плаття міді з колекції #VBPAW20, люблю деталі і виріз на цій моделі», – написала вона під роликом, де дефілює в новому образі. Також вона додала фото, на якому можна розглянути деталі б'юті-образу.

Шанувальники оцінили пост вічно молодої зірки безліччю лайків і приємних коментарів. Потік захоплених слів сиплеться на дружину Девіда Бекхема досі.

Оглушливо

Це плаття виглядає на тебе так чудово, Вікторія

Найелегантніша жінка

Так шикарна

Я в захваті від твоєї роботи, так чарівно. Точно, як ти

Ти просто ідеальна

Прекрасна

Ти виглядаєш абсолютно прекрасною і свіжою, супер красива шкіра

Ох, Вікі!

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія вже показувала плаття з даної колекції і викликала фурор серед своїх фоловерів. Так що Бекхем знайшла відмінний спосіб для підняття продажів власного бренду, який переживає не найкращі часи. Чудова реклама!