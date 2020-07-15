Женщина-мечта: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила стройной фигурой в роскошном платье

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда демонстрирует наряд из новой коллекции

Виктория Бекхэм продемонстрировала наряд из новой коллекции и в который раз стала звездой сети. Все благодаря безупречной фигуре экс-«перчинки». 46-летняя супруга Дэвида Бекхэма выложила ролик, где позирует в закрытом зелено-красном платье в пол с длинными рукавами из собственной коллекции. Образ дополнили стильная укладка – волосы звезды слегка завиты волнами. А также макияж с «дымчатыми» глазами, легким сиянием кожи и соблазнительными губами. Она смотрит в камеру загадочно и слегка вызывающе. «Дома в платье с брызгами краски из коллекции #VBPAW20 – так взволнована этой коллекцией!», – написала Виктория под постом.

Виктория в новом платье (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Разумеется, поклонники не смогли пропустить такое видео, не засыпав его комплиментами.

Ты просто вдохновение

Волосы просто бомба!

Платье просто восхитительное

Ты выглядишь удивительно! Я скоро куплю это платье, оно так шикарно

Викуль, бомба просто мне очень нравится

О боже, восхитительна

Я влюблена в платье, оно так шикарно

Так женственна

О боже, это платье выглядит так роскошно на тебе, Виктория

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Многие отметили, что выглядит Виктория невероятно молодо, а ее фигура – просто совершенна. Напомним, знаменитость не раз рассказывала, как поддерживает себя в форме. Многодетная мама старается встать раньше всех, чтобы у нее было время на себя. Утром она предпочитает сделать легкую растяжку, а затем отправиться на пробежку. После она занимается завтраком. Для себя она чаще всего делает витаминный коктейль, а для остальных может приготовить что-то более «весомое» – Виктория любит побаловать мужа и детей. По словам вечно молодой звезды, она, тем не менее, старается сделать меню не только разнообразным, но и полезным. На столе знаменитой семьи всегда присутствует много овощей, зелени и качественного белка.