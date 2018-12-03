Шесть причин почему стоит отказаться от эко-шубы

Фото: Коллаж РБК-Украина

Тренд сезона – эко-шуба не так хороша, как может показаться на первый взгляд

Шубы из эко-меха стали настоящим трендом нового сезона, завоевав самые теплые отзывы бьюти-блогеров и стилистов. Инстаграмм атакован фотографиями счастливых обладательниц этой новинки. Попробуем разобраться так ли хорош тренд сезона зима-2019, и о чем умалчивают стилисты.

1. Не всем по карману

Качественный мех стоит недешево, качественный эко-мех тоже подтверждает это правило. Конечно, шубкам из "чебурашки" далеко до натуральных норок и песцов, но цены на них тоже могут слегка шокировать. В зависимости от длинны шубки и качества ворса цены на них в киевских магазинах стартуют от 3 тысяч гривен, а также встречаются экземпляры по 5 и даже по 10 тысяч гривен.

2. Электризуются

Довольно часто эко-мех электризуется. Грешат этим как очень дешевые китайские модели, так и шубки известных брендов. Изготовители обещают побороть этот "недуг", но пока безуспешно.

Фото: fashionweek.ua

3. Дешевит образ

Меховые пальто и шубы овер-сайз - любимый фасон стрит-стайлеров идет далеко не всем, кроме того требует большого количества дополнительных аксессуаров для образа. Выглядеть в искусственной шубке "дорого" не только на фотографиях в Инстаграмм, но и при повседневной носке – действительно сложная задача.

4. Не греет

Производители клянутся, что эко-мех справляется с температурами до - 25 градусов, а для тех кто все равно мерзнет, предлагают дополнительный утеплитель, на который нужно и раскошелиться дополнительно. В реальности эко-шуба не подходит для экстремальных погодных условий, в этом еще в ноябре смогли убедиться многие обладательницы этой верхней одежды.

5. Сомнительно экологична

Ключевое отличие эко-меха от любого другого в том, что при его производстве все животные остались целы. Для кого-то это принципиальный вопрос. Но, если придираться, то не стоит забывать, что при производстве эко-меха используют акриловые и полиакриловые полимеры, нефтепродукты и полиизобутиленовый клей – не самые полезные для экологии вещества. Кроме того, биологически разлагаются такие волокна значительно дольше натуральных, а значит, со временем, возникнут целые свалки поношенных эко-шубок.

Фото: fashionweek.ua

6. Недолговечна

Натуральные шубы служат от пяти до двадцати лет, жизненный цикл искусственных гораздо короче – всего 2-3 года. Потом ворсинки могут спутаться, осыпаться, а общее состояние изделия заметно изменится в худшую сторону.

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