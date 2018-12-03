Шість причин чому варто відмовитися від еко-шуби

Фото: Колаж РБК-Україна

Тренд сезону – еко-шуба не така гарна, як може здатися на перший погляд

Шуби з еко-хутра стали справжнім трендом нового сезону, завоювавши найтепліші відгуки б'юті-блогерів і стилістів. Инстаграмм атакований фотографіями щасливих власниць цієї новинки. Спробуємо розібратися чи такий вже гарний тренд сезону зима-2019, і про що замовчують стилісти.

1. Не всім по кишені

Якісне хутро коштує недешево, якісне еко-хутро теж підтверджує це правило. Звичайно, шубці з "чебурашки" далеко до натуральних норок і песців, але ціни на них теж можуть злегка шокувати. В залежності від довжини шубки і якості ворсу ціни на них у київських магазинах стартують від 3 тисяч гривень, зустрічаються екземпляри по 5 і навіть по 10 тисяч гривень.

2. Електризуються

Досить часто еко-хутро електризується, грішать цим як дуже дешеві китайські моделі, так і шубки відомих брендів. Виробники обіцяють побороти цю "недугу", але поки безуспішно.

Фото fashionweek.ua

3. Дешевить образ

Хутряні пальта і шуби овер-сайз - улюблений фасон стріт-стайлеров йде далеко не всім, окрім того вимагає великої кількості додаткових аксесуарів для образу. Виглядати в штучній шубці "дорого" не тільки на фотографіях в Инстаграмм, але і у повсякденні – дійсно складне завдання.

4. Не гріє

Виробники клянуться, що еко-хутро справляється з температурами до - 25 градусів, а для тих, хто все одно мерзне, пропонують додатковий утеплювач, на який потрібно і розщедритися додадково. В реальності еко-шуба не підходить для екстремальних погодних умов, в цьому ще в листопаді змогли переконатися багато власниць цього верхнього одягу.

5. Сумнівно экологічна

Ключова відмінність еко-хутра від будь-якого іншого в тому, що при його виробництві всі тварини залишилися цілі. Для когось це принципове питання. Але, якщо прискіпуватися, то не варто забувати, що при виробництві еко-хутра використовують акрилові і поліакрилові полімери, нафтопродукти і полиизобутиленовий клей – не найкорисніші для екології речовини. Крім того, біологічно розкладаються такі волокна значно довше натуральних, а значить, з часом, виникнуть цілі звалища поношених еко-шубок.

Фото fashionweek.ua

6. Недовговічна

Натуральні шуби служать від п'яти до двадцяти років, життєвий цикл штучних набагато коротше – всього 2-3 роки. Потім ворсинки можуть сплутатися, обсипатися, а загальний стан виробу помітно зміниться в гірший бік.

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