В шелке и золоте: Ирина Шейк блистает роскошной фигурой в кампании Versace (видео)

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Супермодель стала лицом новой линии сумок знаменитого бренда

Ирина Шейк представила еще одну стильную коллаборацию – 33-летняя супермодель стала лицом весенне-летней коллекции сумок Versace. В центре внимания кампейна – сумочка Quilted Icon, сплошь состоящая из "козырей": универсального оттенка, небольшого размера, удобной формы, со съемным ремнем и маленькой ручкой и, конечно же, стильным дизайном, она явно станет фаворитом сезона. Особенно после столь роскошной кампании.

Культовый итальянский бренд представил серию фото и короткое видео. Ирина сидит в углу пустой комнаты, медленно наматывая на руку черную ленту, из которой на полу выложено название модного дома.

Ирина Шейк для Versace

На знаменитой красавице надето черное шелковое вечернее платье с тонкими бретелями и высоким разрезом на бедре, черные колготки и босоножки на высоком каблуке. Дополняют образ многочисленные золотые украшения: массивные браслеты-цепи, кольца с цветочными мотивами, подвеска, чокер и часы, а также яркий макияж с ярко-зелеными стрелками.

Но главное ее украшение, разумеется, сумочка из новой коллекции, которая стоит рядом. "Цветочные украшения и сумка Quilted Icon – главные аксессуары для весны", – подписали фото на официальной странице Versace в Instagram. К слову, на сайте также можно найти белый и ярко-розовый варианты аксессуара.

Ирина, которая только вчера, 17 апреля, поделилась с подписчиками фото с новой рекламной кампании Jean Paul Gaultier – она стала лицом аромата Scandal a Paris, поспешила показать новую работу. Девушка опубликовала видео, которое за несколько часов собрало около 200 000 просмотров и тысячи восторженных комментариев.

"Почему ты столь прекрасна?", "Всегда рекламируй Versace", "Потрясающая", "Великолепна", "Вы очень красивая женщина", "Как Моника Беллуччи", "Вы просто красавица, Ирина", "Я люблю тебя, крошка", "Ирина, вы королева Versace", "Невероятно красива"… Что ж, нужно признать, что Ирине удаются все рекламные кампании – от масс-маркета до люксовых. Но именно в последних роскошная модель смотрится особенно уместно.

Напомним, ранее "девочка-скандал" Ирина Шейк поделилась откровенными кадрами со съемок. У ног Ирины - известный дизайнер.

Также роскошная Ирина Шейк продемонстрировала любимые летние вещи.