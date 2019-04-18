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В шовку і золоті: Ірина Шейк блищить розкішною фігурою в кампанії Versace (відео)

Lite » Мода 18.04.2019 - 13:07
В шовку і золоті: Ірина Шейк блищить розкішною фігурою в кампанії Versace (відео)
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель стала обличчям нової лінії сумок знаменитого бренду

Ірина Шейк представила ще одну стильну колаборацію – 33-річна супермодель стала обличчям весняно-літньої колекції сумок Versace. У центрі уваги кампейна – сумочка Quilted Icon, суцільно складається з "козирів": універсального відтінку, невеликого розміру, зручної форми, зі знімним ременем і маленькою ручкою і, звичайно ж, стильним дизайном, вона явно стане фаворитом сезону. Особливо після такої розкішної кампанії.

Культовий італійський бренд представив серію фото і коротке відео. Ірина сидить у кутку порожньої кімнати, повільно намотуючи на руку чорну стрічку, з якої на підлозі викладено назва модного будинку.

Ірина Шейк

В шовку і золоті: Ірина Шейк блищить розкішною фігурою в кампанії Versace (відео)

Ірина Шейк для Versace

На знаменитій красуні надіто чорне шовкове вечірнє плаття з тонкими бретелями і високим розрізом на стегні, чорні колготки і босоніжки на високому каблуці. Доповнюють образ численні золоті прикраси: масивні браслети-ланцюги, кільця з квітковими мотивами, підвіска, чокер та годинники, а також яскравий макіяж з яскраво-зеленими стрілками.

Але головна її прикраса, зрозуміло, сумочка з нової колекції, яка стоїть поруч. "Квіткові прикраси і сумка Quilted Icon – головні аксесуари для весни", – підписала фото на офіційній сторінці Versace в Instagram. До речі, на сайті можна також знайти білий і яскраво-рожевий варіанти аксесуара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@versace @donatella_versace

A post shared by irinashayk (@irinashayk) on

Ірина, яка тільки вчора, 17 квітня, поділилася з підписниками фото з нової рекламної кампанії Jean Paul Gaultier – вона стала обличчям аромату Scandal a Paris, поспішила показати нову роботу. Дівчина опублікувала відео, яке за декілька годин зібрало близько 200 000 переглядів і тисячі захоплених коментарів.

"Чому ти настільки красива?", "Завжди рекламуй Versace", "Приголомшлива", "Прекрасна", "Ви дуже гарна жінка", "Як Моніка Беллуччі", "Ви просто красуня, Ірина", "Я люблю тебе, крихітко", "Ірино, ви королева Versace", "Неймовірно красива"... Що ж, треба визнати, що Ірині вдаються всі рекламні кампанії – від мас-маркету до люксових. Але саме в останніх розкішна модель виглядає особливо доречно.

Нагадаємо, раніше "дівчинка-скандал" Ірина Шейк поділилася відвертими кадрами зі зйомок. Біля ніг Ірини - відомий дизайнер.

Також розкішна Ірина Шейк продемонструвала улюблені літні речі.

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