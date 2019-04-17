В бахроме и блестках: Рианна в роскошной фотосессии для американского глянца (фото)

Рианна (фото: Harper's BAZAAR)

Популярная певица стала героиней Harper's BAZAAR

Рианна – популярная певица, актриса, бизнесвумен, которая запустила одну из самых успешных косметических линий Fenty Beauty и икона стиля. Лучшего украшения любого глянца сложно придумать. В этот раз 31-летняя звезда, которая уже побывала на обложках практически на всех мировых журналов, стала героиней нового выпуска американского Harper's BAZAAR, который заявлен как бьюти-номер. Журнал появится в продаже 23 апреля, но сейчас в сети уже есть кадры из роскошной фотосессии – настоящему воплощению высокого искусства.

Рианна на обложке Harper's BAZAAR

Для певицы придумали массу образов Haute Couture. На одном фото она примерила необычное платье из разноцветной бахромы Givenchy (в этом образе она появилась и на обложке), на втором – комбинезон, блузу, шляпку с вуалью от Dior, ﻿﻿﻿на тертьем примерила невероятной красоты голубое платье с цветами Chanel. Не менее красочными вышли образы в комбинезоне, накидке, шляпе и ботинках от Maison Margiela, а также в сиреневом платье Valentino.

Роскошная Рианна для американского Harper's BAZAAR

Отдельного внимания заслуживает работа стилистов по волосам и визажистов. Для каждого лука Рианне подобрали необычный яркий макияж: smoky, сплошь состоящие из блесток, замысловатые разводы "акварельных" разноцветных мазков, ресницы, покрытые густой белой краской и сияющими частичками… И прически в духе дерзкого нрава певицы. Снимал девушку знаменитый фешн-фотограф Деннис Лейпольд (Dennis Leupold), который признался, что это осуществление его мечты – поработать с барбадосской красавицей.

Роскошная Рианна для американского Harper's BAZAAR

"Искусство быть Рианной", – анонсировали новый номер на официальной странице глянца. Как это часто бывает, обложек Harper's BAZAAR будет несколько – от нежного образа певицы в белоснежной шляпке до кричащего в длинной разноцветной бахроме . Сама певица также сообщила фанатам о выходе журнала, опубликовав обложку у себя в Instagram.

"Ты такая красивая", "Это просто чертовски хорошо", "Совершенно потрясающая", "О боже!", – засыпали Рианну комментариями восторженные фанаты. Оставили свои отзывы и звездные коллеги. "Было бы здорово, если бы ты оставила небольшое предупреждение. Тогда я бы, по крайней мере, держала наготове медиков. Потому что это просто невероятно, черт возьми! Меня разрывает от восторга", – написала под постом Рианны американская певица и актриса Зои Кравиц.

Напомним, ранее Рианна взбудоражила сеть пикантными фото в нижнем белье.