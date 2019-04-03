Налегке: роскошная Ирина Шейк демонстрирует любимые летние вещи

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Берем на заметку предметы гардероба супермодели

33-летняя Ирина Шейк в последнее время радует подписчиков множеством стильных образов. Чего стоят только кадры из последней съемки супермодели для Vogue Brazil. Также она не забывает показывать вещи из новой коллекции New Silk от итальянского бренда Intimissimi, лицом которого она является. Причем она любит демонстрировать как нижнее белье, так и предметы гардероба, которые могут составить стильный стритстайл-образ.

К примеру, на днях она запостила снимок с прогулки, подписав: "Мои весенние предметы первой необходимости". Хотя нужно признать, что образ получился больше летним. На Ирине - короткие черные шорты-велосипедки (к слову, эта модель считается мастхэвом лета 2019) и свободная шелковая белая рубашка. Дополнили ансамбль открытые босоножки на низком ходу, крупные черные солнцезащитные очки, а также маленькая зеленая сумочка от французского бренда The Kooples, дизайн которой она разрабатывала самостоятельно.

Стильная Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

"Самая красивая", "Просто идеально", "Моя королева", "Красотка", "Очень люблю тебя", "Очень красиво и элегантно", "Вау, очень-очень круто!", "О, велосипедки", "Эти ноги самые красивые в мире", "Какая же вы классная", "Надеюсь все поняли, как надо велосипедки носить", "Люблю твой естественный стиль, Ирина", "Боже мой, какая же вы прекрасная!!", – оценили образ, а заодно и внешность Ирины в целом восхищенные подписчики.

Ирина Шейк в новом рекламном кампейне Intimissimi

К слову, этот же кадр Ирина запостила и у себя в сториз, дав ссылку на рубашку, благодаря чему вещь мгновенно раскупили. Теперь ярые поклонники стиля Ирины могут искать ее только в магазинах марки. Вот что значит удачное сотрудничество!

К слову, за последнее время популярная модель успела подписать массу контрактов, рекламируя не только люксовые бренды, но и масс-маркет. Возможно, за это ее и любят многочисленные фолловеры, количество которых увеличивается с каждым днем.

Напомним, ранее Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании Marc Jacobs Beauty.