Серена Уильямс вышла на подиум в облегающем мини-платье

Фото: Серена Уильямс (instagram.com/serenawilliams)

Знаменитая спортсменка запустила свою линию одежды

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс, которая не так давно стала матерью, попробовала себя в новом амплуа - запустила свою линию одежды. На днях 37-летняя звезда также вышла на подиум в Лос-Анджелесе и продемонстрировала наряд из своей первой коллекции, передает Daily Mail.

Серена выбрала для показа облегающее белое платье и розовые кроссовки, дополнив образ коричневой меховой сумкой.

Спортсменка выглядела счастливой, с удовольствием позировала фотографам и много улыбалась.

Скриншот поста: instagram.com/madworksphoto

Скриншот поста: instagram.com/celebfashworld

Однако многие пользователи сети раскритиковали Уильямс, отметив, что с ее лишним весом и фигурой не стоило выбирать такой наряд.

Впрочем, нашлось немало и таких, кто похвалил теннисистку и назвал ее очень женственной.

Напомним, актриса Дакота Джонсон блистала в Марракеше в платье от украинского дизайнера. На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Мы также писали, что обладательница Грэмми как "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица Алессия Кара вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на семидесятой церемонии вручения премии Bambi Awards в Берлине, она появилась в наряде из коллекции осень-зима 2018/2019 Дафны Мэй.

Кстати, стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019.

Видео: РБК-Украина