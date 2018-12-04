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Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукні

Lite » Стиль і мода 04.12.2018 - 11:32
Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукні
Фото: Серена Вільямс (instagram.com/serenawilliams)

Знаменита спортсменка запустила свою лінію одягу

Знаменита тенісистка Серена Вільямс, яка не так давно стала матір'ю, спробувала себе у новому амплуа - запустила свою лінію одягу. Днями 37-річна зірка також вийшла на подіум в Лос-Анджелесі і продемонструвала вбрання своєї першої колекції, передає Daily Mail.

Серена вибрала для показу біле облягає плаття і рожеві кросівки, доповнивши образ коричневою хутряною сумкою.

Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукні

Спортсменка виглядала щасливою, із задоволенням позувала фотографам і багато посміхалася.

Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукні

Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукніСкріншот поста: instagram.com/madworksphoto

Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукні

Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукні

Серена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукніСерена Вільямс вийшла на подіум в облягаючій міні-сукніСкріншот поста: instagram.com/celebfashworld

Проте багато користувачів мережі розкритикували Вільямс, зазначивши, що з її зайвою вагою і фігурою не варто вибирати такий наряд.

Втім, знайшлося чимало і таких, хто похвалив тенісистку і назвав її дуже жіночною.

Нагадаємо, актриса Дакота Джонсон блищала в Марракеші у сукні від українського дизайнера. На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

Ми також писали, що володарка "Греммі" як "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка Алессія Кара вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на семидесятій церемонії вручення премії Bambi Awards в Берліні, вона з'явилася у вбранні з колекції осінь-зима 2018/2019 Дафни Мей.

До речі, стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019.

Відео: РБК-Україна

 

Відома співачка випустить власну лінію одягу Стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019
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