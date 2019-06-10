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Семейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулку

Lite » Мода 10.06.2019 - 20:29
Семейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулку
Роузи Хантингтон-Уайтли (Фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя модель поделилась милыми кадрами

Роузи Хантингтон-Уайтли редко показывает своего сына от знаменитого американского актера Джейсона Стэтхема. Джеку Оскару в конце июня исполнится 2 года, а о нем практически ничего не известно. Впрочем, на день матери знаменитая красавица не удержалась и показала его лицо – правда, сильно хорошо его там все равно не рассмотреть. А также регулярно в сеть она выкладывает фото с прогулок. Несколько часов назад в сториз супермодели появилась серия кадров. Молодая семья отправилась гулять втроем: Джейсон, Роузи и их сын катаются на лодке и наслаждаются видами Лондона.

Семейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулкуСемейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулкуРоузи, Джейсон и  Джек Оскар в лондоне (фото: instagram.com/rosiehw) 

Роузи для прогулки выбрала светлое классическое пальто, чернуюфутболку и брюки, которые дополнила темными солнцезащитными очками и небольшой белой сумочкой. А ее мужчины были одеты в более расслабленном стиле. Джейсон – в брюках, ветровке и белых кедах. Малыш – в спортивном костюме и бейсболке. Как обычно, ни одно фото не показало лиц, но атмосфера на снимках получилась радостной, семейной и уютной. Позже на странице девушки появилось еще одно фото, которое тут же принялись обсуждать поклонники. 

Семейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулку"Лондонские парни", – подписала она кадр (фото: instagram.com/rosiehw) 

Семейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулкуРоузи старается не показывать лиц своих мужчин (фото: instagram.com/rosiehw) 

Зато как обычно не пожалела времени и сил, чтобы снять очередной ролик для своего портала Rose Inc. Напомним, девушка не только выпускает косметику под своим брендом, но и с радостью делится секретами красоты. А к тому же привлекает множество интересных лиц и деятелей индустрии.

Семейная идиллия: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем отправились с сыном на прогулкуДевушка регулярно представляет новые рекламные кампании (фото: instagram.com/rosiehw) 

Также Роузи вовсю занята проектами и коллаборациями с фешн-брендами. Несколько дней назад она показала целую серию горячих фото, где рекламирует новую линию нижнего белья, разработанную для Marks&Spencer. А перед этим продемонстрировала съемки для различных глянцевых изданий.

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