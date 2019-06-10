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Сімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з сином

Lite » Мода 10.06.2019 - 20:29
Сімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з сином
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (Фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна модель показала милі кадри

Роузі Хантінгтон-Уайтлі рідко показує свого сина від знаменитого американського актора Джейсона Стетхема. Джеку Оскару в кінці червня виповниться 2 роки, а про нього практично нічого не відомо. Втім, на день матері знаменита красуня не втрималася і показала його обличчя – правда, дуже добре його там все одно не розглянути. А також регулярно в мережу вона викладає фото з прогулянок. Кілька годин тому в сториз супермоделі з'явилася серія кадрів. Молода сім'я відправилася гуляти втрьох: Джейсон, Роузі і їх син катаються на човні і насолоджуються видами Лондона.

Сімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з синомСімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з синомСімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з синомРоузі, Джейсон і Джек Оскар в лондоні (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі для прогулянки обрала класичне світле пальто й штани, які доповнила темними сонцезахисними окулярами і невеликою білою сумочкою. А її чоловіки були одягнені в більш розслабленому стилі. Джейсон – у штанях, вітровку і білих кедах. Малюк – в спортивному костюмі і кепці. Як звичайно, жодне фото не показало осіб, але атмосфера на знімках вийшла радісною, сімейної та затишною. 

Сімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з синомРоузі намагається не показувати осіб своїх чоловіків (фото: instagram.com/rosiehw)

Зате як зазвичай не пошкодувала часу і сил, щоб зняти черговий ролик для свого порталу Rose Inc. Нагадаємо, дівчина не тільки випускає косметику під своїм брендом, але і з радістю ділиться секретами краси. А до того ж запрошує до співпраці безліч цікавих осіб і діячів індустрії.

Сімейна ідилія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем насолоджуються прогулянкою з синомДівчина регулярно представляє нові рекламні кампанії (фото: instagram.com/rosiehw)

Також Роузі щосили зайнята проектами і колабораціями з фешн-брендами. Кілька днів тому вона показала цілу серію гарячих фото, де рекламує нову лінію нижньої білизни, розроблену для Marks&Spencer. А перед цим продемонструвала зйомки для різних глянцевих видань.

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