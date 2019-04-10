Сексуальный ковбой: Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue

23-летняя американская супермодель украсила очередную глянцевую обложку – в этот раз она снялась для Vogue, Чехия. В лучших традициях глянцевых изданий, Vogue представил 3 майских обложки. Снимала их датская модель и фотограф Хелена Кристенсен. А в организации съемки журнал благодарит еще одну чешскую супермодель – Еву Герцигову.

На первой Джиджи примерила пиджак итальянского бренда Bottega Veneta, сверху на который надела оранжевое пальто бельгийской марки Dries Van Noten. Она получилась по-настоящему весенней, красочной и природной. Образ Джиджи дополнил естественный макияж, волосы трепает ветер, а в руках она держит охапку ярких цветов.





На второй обложке Джиджи предстала в стиле вестернов. "Современная девушка-ковбой, снятая современной подругой Хеленой Кристенсен", – написали на официальной странице Vogue. На ней надеты рубашка от Ivana Mentlova, пальто и брюки от итальянского бренда Agnona, а также шляпа от чешского бренда Tonak. Завершают образ 2 свободных хвоста и тот же неброский макияж.





Третья обложка, весьма атмосферная, выйдет ограниченным тиражом – на ней Хадид повернута в профиль. Одета она в купальнике от Stærk&Christensen (проект Хелены Кристенсен и художника и дизайнера Камиллы Стерк), вязаных рукавах-перчатках от итальянского бренда Calzedonia. Обожка вышла необычной, слегка размытой, снятой в духе студии Stærk&Christensen.





Джиджи осталась невероятно вдохновленной от участия в этой съемке. Все три обложки нового номера, который выйдет уже 11 апреля, она запостила у себя в аккаунте и написала: "Дома с Хеленой для @vogueczechoslovia. Ферма настолько особенная для меня, и то, как Хелена Кристенсен подошла к съемкам, это очень много значит длят меня. Настоящая честь для меня – называть тебя моим другом, создать это вместе было мечтой! Так рада вскоре поделиться полной версией этой кавер-стори! Сделано в США! :)", – написала Джиджи на своей странице в Instagram.

Напомним, Джиджи и Белла Хадид также посетили свадьбу именитого Марка Джейкобса.