Сексуальний ковбой: Джіджі Хадід прикрасила травневий випуск чеського Vogue

23-річна американська супермодель прикрасила чергову глянсову обкладинку – на цей раз вона знялася для Vogue, Чехія. У кращих традиціях глянцевих видань, Vogue представив 3 травневих обкладинки. Знімала їх датська модель і фотограф Хелена Крістенсен. А в організації зйомки журнал дякує ще одну чеську супермодель – Єву Герцигову.

На першій Джіджі приміряла піджак італійського бренду Bottega Veneta, зверху на який наділа помаранчеве пальто бельгійської марки Dries Van Noten. Вона вийшла по-справжньому весняною, барвистою і природного. Образ Джіджі доповнив природний макіяж, волосся трепает вітер, а в руках вона тримає оберемок яскравих квітів.





На другій обкладинці Джіджі постала в стилі вестернів. "Сучасна дівчина-ковбой, знята сучасною подругою Хеленою Крістенсен", – написали на офіційній сторінці Vogue. На ній надіті сорочка від Ivana Mentlova, пальто й штани від італійського бренду Agnona, а також капелюх від чеського бренду Tonak. Завершують образ 2 вільних хвоста і той самий непомітний макіяж.





Третя обкладинка, дуже атмосферна, вийде обмеженим тиражем – на ній Хадід повернена в профіль. Одягнена вона в купальнику від Stærk&Christensen (проект Хелени Крістенсен і художника і дизайнера Камілли Стерк), в'язаних рукавах-рукавичках від італійського бренду Calzedonia. Обожка вийшла незвичайною, злегка розмитим, знятої в дусі студії Stærk&Christensen.





Джіджі залишилася неймовірно натхненної від участі в цій зйомці. Всі три обкладинки нового номера, який вийде вже 11 квітня, вона запостила у себе в акаунті і написала: "Вдома з Геленою для @vogueczechoslovia. Ферма настільки особлива для мене, і те, як Хелена Крістенсен підійшла до зйомок, це дуже багато значить длят мене. Справжня честь для мене – називати тебе моїм другом, створити це разом було мрією! Так рада незабаром поділитися повною версією цієї кавер-сторі! Зроблено в США! :)", – написала Джіджі на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Джіджі і Белла Хадід також відвідали весілля іменитого Марка Джейкобса.