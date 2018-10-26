Пышнотелая модель поделилась пикантным фото в купальнике

Фото: Эшли Грэм (коллаж РБК-Украина)

Американская модель формата plus-size не стесняется демонстрировать свое тело

Известная американская модель формата plus-size Эшли Грэм восхитила поклонников новым соблазнительным снимком. На своей странице в Instagram пышнотелая красотка опубликовала фото, на котором она позирует в откровенном черном бикини.

Судя по подписи, таким образом модель и звезда соцсетей анонсировала новую линейку купальников, которые она будет рекламировать.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

30-летняя Эшли любит свою фигуру и регулярно радует поклонников яркими снимками.

Вот и на этот раз подписчики восхитились формами и красотой Грэм, назвав ее очень женственной.

Напомним, ранее модель-пышка Эшли Грэм снялась в образе спасательницы Малибу.

Отметим, что американская модель plus-size Эшли Грэм стала героиней нового выпуска видеокалендаря Love Magazine. Одна из самых известных манекенщиц в категории plus-size появляется в черно-белом видеоролике в образе ретро-дивы, - с голливудской укладкой, в тесном корсете, леопардовых легинсах и перчатках по локти.

Кстати, модели с формами рассказали, как сейчас работается в Украине.

Видео: РБК-Украина