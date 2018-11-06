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Сексапільна селянка: пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайному фотосеті для Vogue

Lite » Стиль і мода 06.11.2018 - 12:17
Фото: Ешлі Грем (колаж РБК-Україна)
Фото: Ешлі Грем (колаж РБК-Україна)

На знімках модель косить сіно, годує курей і чистить овочі

Відома американська модель формату plus size Ешлі Грем в образі сексапільної селянки знялася в досить незвичайній фотосесії для паризького Vogue.

Пишнотіла красуня позувала перед об'єктивом фешн-фотографа Лахлана Бейлі у вбранні від відомих брендів: Vivienne Westwood, Dior та інших.

На знімках модель косить сіно в сукні з тісним корсетом, що підкреслив її розкішні груди, а також годує курей, чистить овочі і навіть пасе овець.

Сексапільна селянка: пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайному фотосеті для VogueСексапільна селянка: пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайному фотосеті для VogueСексапільна селянка: пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайному фотосеті для VogueСексапільна селянка: пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайному фотосеті для VogueФото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Є також кілька фото, на яких Ешлі позує в річці в спокусливих позах.

 

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Знімками Грем поділилася в своєму Instagram, викликавши захват у своїх підписників.

"Я була в своїй стихії під час цієї зйомки. Босоніж, годувала тварин, бруднилася і була єдиним цілим з природою", - написала модель.

 

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Зазначимо, що локацією для вражаючого фотосету став мальовничий острів Корсика.

Нагадаємо, пишнотіла модель Тесс Холлідей вразила прозорим костюмом на Хеллоуїн.

Раніше американська модель формату plus size Ешлі Грем поділилася пікантним фото в купальнику.

Зазначимо, що американська модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Одна з найвідоміших манекенниць в категорії plus-size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви, - з голлівудською укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.

Відео: РБК-Україна

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