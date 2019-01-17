Як заощадити на одязі: створюємо ідеальний гардероб

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Головна причина, чому нічого надіти – це разностильный гардероб

Не дивлячись на те, що зараз головує тренд на сміливе міксування і поєднання непоєднуваного, скласти більш-менш пристойний варіант, який можна сміливо носити в побуті — складне завдання. Величезна кількість речей ще не гарантія вдалого луку, адже мета створити гармонійний стильний наряд, а різноманітні, різностильові, різношерсті речі у вашому гардеробі не завжди для цього підійдуть.

Перш, ніж відправлятися на шопінг, слід розібратися, чому виникає разностильный гардероб.

1. Ви не замислюєтеся з чим і куди будете носити річ, що купили

Вау, яка крута спідниця зі стразами, треба терміново брати таку красу, а вдома вирішу з чим і куди носити! Як часто ви в магазині приймаєте таке рішення? Адже саме така стратегія призводить до зайвих витрат і переповнення непотрібним мотлохом гардеробу. Не забувайте — вирішувати з чим, а найголовніше — куди, ви будете носити нову річ, треба ще в магазині до покупки.



Фото: Колаж РБК-Лайт

2. Головний біч гармонійного гардеробу - розпродажі

Ризик скуповувати все підряд, тому що дешево, зростає в геометричній прогресії з розміром знижки. Розпродажі дуже небезпечна річ, мозок відключається, дихання перехоплює, а рука сама собою тягнеться до гаманця. Стоп! Купа дешевих речей, придбаних лише тому, що вони дешеві, пролежить у вашій шафі наступні 10 років. Ніяких спонтанних покупок - тільки раціональний підхід!

Фото: Колаж РБК-Лайт

3. Ви постійно купуєте тільки модні речі, і зовсім забуваєте про базові?

Тоді, третя причина відсутності гармонії у вашому гардеробі теж знайдена. Модні речі швидко втрачають актуальність, і стають "мертвим вантажем" будь-якого гардероба, створюючи ілюзію наповненості шафи, але абсолютно не приносять користь. Щоб змінити ситуацію, скористайтеся таким лайфхаком, купуйте не більше п'яти модних речей в сезон (сумочки, взуття, аксесуари теж враховуються), а решту інвестицій вкладайте в хороший базовий гардероб.

Фото: Колаж РБК-Лайт

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