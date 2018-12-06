Найяскравіші виходи на подіум дочки Сінді Кроуфорд

Фото: instagram.com/kaiagerber

Кайя Гербер впевнено йде по стопах матері, за останні сім днів вона брала участь у трьох найгучніших показах

Донька відомої моделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер останнім часом багато трудиться. Створюється відчуття, що дівчина вирішила охопити всі можливі покази і шоу модних кутьюрье.

Кар'єра Кайі впевнено продовжує набирати обертів, за минулий тиждень вона тричі брала участь у показах найвідоміших дизайнерів світу. LITE пропонує оцінити образи, в яких дівчина сяяла на подіумі.

Зовсім недавно 17-річна Кайя Гербер стала головною зіркою грандіозного показу пре-колекції Valentino, вона проемонструвала неймовірну сукню-півоню. Дівчина закривала показ, а це означає, що до юної моделі ставляться по-особливому, у неї явно привілейоване становище в модельній індустрії.

Фото: Кайя Гербер в червоній сукні-квітці на показі Valentino (insagram.com/kaiagerber)

Через кілька днів вона вже відкривала показ Versace. "Opening @versace last night" – написала модель у своєму інста-блозі. Дівчина пройшлася по подіуму в тотал-луці пісочного відтінку. Цей колір стане фаворитом у наступному році, як і інші "відтінки пустелі". В доповнення до образу дизайнери запропонували куртку з лакової шкіри більш глибокого відтінку з червоним подтоном.

Фото: Кайя продемонструвала тотал-цибулю в "тонах пустелі" на показі Versace (insagram.com/kaiagerber)

Скріншот поста: Кайя повідомила, що саме вона відкривала модний показ (insagram.com/kaiagerber)

Ще однією появою на подіумі Кайі, яке не залишилася непоміченою у таблоїдів, став показ останньої колекції Chanel, присвячений Стародавньому Єгипту. В цей раз на дівчині був тотал-денім, досить об'ємна куртка з білим хутряним коміром і вільні джинси, прикрашені нашивками з такого ж кольору джинсової тканини. І, оскільки, вся колекція була присвячена розкоші і золоту — ця тенденція відбилася і в костюмі топ-моделі, золоті гудзики, пряжка ременя і блискучі черевики доповнили образ.

Фото: Денім і золото - розкішний показ Chanel (insagram.com/kaiagerber)

На днях пройшов показ модного будинку Chanel у Нью-Йорку, який був присвячений історичній тематиці.

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Відео: РБК-Україна