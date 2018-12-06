Египетское царство: в Нью-Йорке прошел "золотой" показ Chanel

Иллюстративное фото: Getty Images

Вдохновленный роскошью и властью древнего Каира, Карл Лагерфельд превратил подиум в древнеегипетскую столицу

В начале декабря в Нью-Йорке прошел показ 17-й коллекции Chanel под названием Métiers d'Art, который стал повящением истории Дома и его связи с разными странами.

Карл Лагерфельд и команда дизайнеров Шанель довольно часто обращались к теме путешествий. Они уже декорировали подиум под Древнюю Грецию, Кубу 1950-х годов и даже отправляли зрителей показа в космос на ракете. И если кто-то подумали, что ракета и пляж на подиуме – это предел возможностей Карла Лагерфельда, то это не так.

Фото: Карл Лагерфельд - создатель "золотой коллекции" (instagram.com/chanelofficial)

В этот раз великий Крал вдохновился Древнем Египтом, с его богатством и роскошью. Декорациями к шоу стал роскошный Храм Дендура, построенный в 10 веке до нашей эры, который сейчас находится в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Отметим основные тенденции и образы с показа.

Золото

"Золотая коллекция", так назвали творение модного дома западные СМИ. И действительно, на подиуме во всем преобладало золото: в тканях, аксессуарах, украшениях и макияже.

Фото: Музыкант Фаррел Уильямс участвовал в показе (instagram.com/pharrell)

Этот цвет проявился в каждом наряде и в каждой детали.

Фото: Роскошь и сияние в моделях новой коллекции (фото из instagram)

Гардеробная Клеопатры

Традиционные твидовые жакеты, выполненные в основном оттенке коллекции, дизайнер объеденил с летящими белыми платьями, которые очень напоминают национальные египетские наряды. Практически каждый образ дополнили массивные золотые украшения от мастеров Maison Desrues. Макияж тоже был выполнен в египетском стиле - с крупными черными и белыми стрелками.

Фото: белые летящие платья в сочетании с золотыми деталями (instagram.com/chanelofficial)

Логомания

Не забыл Лагерфельд подчеркнуть и влияние тренда — логомании, в коллекцию вошли модели полностью "исписанные" логотипом бренда.

Фото: Юбки и жакеты с логотипом бренда (instagram.com/itsdurakovic)

Кожа аллигатора

Несколько моделей появились в нарядах, выполненных из кожи аллигатора, которая, возможно, все-таки была искусственной, так как бренд недавно объявил, что в своих коллекциях будут отказываться от экзотических материалов.

Фото: кожа аллигатора на манжетах и воротнике (instagram.com/iamhyunjishin)

Кроме того, вам будет интересно прочесть о том, что посоветовали дизайнеры в качестве трендов на предстоящий сезон 2018-2019 года.

Также читайте, почему стоит отказаться от эко-шубы, основные минусы популярного тренд.

Видео: РБК-Украина