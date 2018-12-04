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Manolo Blahnik посвятил новую коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу

Lite » Стиль и мода 04.12.2018 - 19:45
Manolo Blahnik посвятил новую коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу
Фото: instagram.com/manoloblahnikhq

Новые оттенки, принт и стразы – туфли мечты от Маноло Бланик, посвященные сериалу "Секс в большом городе" в новом прочтении

Основную популярность бренду Manolo Blahnik принесла индустрия кино, в особенности сериал "Секс в большом городе", поэтому Маноло Бланк решил не оставаться в долгу. Легендарная туфелька-лодочка с синей пряжкой, которая навсегда запомнилась фанатам сериала, снова увидит свет, но в обновленном варианте.

Именно эта пара туфель, фаворит в гардеробе Кэрри Бредшоу (героини сериала), всегда была особенной, и даже была названа "пятой звездой" сериала, помимо четырех главных ее героинь, поэтому в честь первого их появления в сериале "Секс в большом городе" было решено выпустить лимитированную линию Hangisi.

Каждая деталь атласных или кожаных туфель из лимитированной коллекции изготавливается вручную, а пряжки инкрустируются 144 кристаллами.

Manolo Blahnik посвятил новую коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу         Легендарные туфли-лодочки Кэрри Бредшоу (фото: instagram.com/manoloblahnikhq)

Три различных принта посвящены киноистории культовой модели и связаны с основными моментами жизни главной героини.

Черные и белые лодочки с принтом LoveScript – признание в любви.

Manolo Blahnik посвятил новую коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу

Туфли-признание в любви (фото:instagram.com/manoloblahnikhq)

Модель в розовом и голубом цветах с принтом Cosmopolitan Glass напоминает форму бокалов любимого коктейля Кэрри.

Каноническую синюю модель впервые украсят камни голубого оттенка. Также на туфлях есть надпись A Decade of Love, посвященная названию коллекции.

Manolo Blahnik посвятил новую коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу

Надпись A Decade of Love посвящена названию коллекции (фото:instagram.com/manoloblahnikhq)

И, конечно же, в лимитированную коллекцию также войдут туфли, с помощью которых Мистер Биг делал предложение Кэрри. Отличать их будет только цвет кристаллов.

Manolo Blahnik посвятил новую коллекцию туфель Кэрри Брэдшоу

Оригинальный принт на дизайнерских туфлях (фото: instagram.com/manoloblahnikhq)

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Видео: РБК-Украина

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