Дочь Синди Кроуфорд в роскошном наряде стала звездой показа Valentino

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/kaiagerber)

Ярко-красное платье Кайи Гербер притягивало взгляды всех гостей показа

17-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которая пошла по стопам мамы, стала главной звездой грандиозного показа пре-коллекции Valentino сезона осень/зима-2019. Модное мероприятие состоялось в столице Японии Токио, передает Daily Mail.

Юная манекенщица вновь блистала на шоу Пьерпаоло Пиччоли. В роскошном платье, похожем на ярко-красный пион, Кайя прошагала по подиуму под падающими с потолка лепестками роз.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/kaiagerber)

Кроме того длинноногая Кайя не только продемонстрировала шикарное платье, но и закрыла показ, доказав свое привилегированное положение в модельной индустрии.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/kaiagerberofficial)

Вообще, по словам дизайнера, это коллекция создана, чтобы разобраться во взаимоотношении совершенства и несовершенства.

"Это сравнение двух идей красоты: одна стремится к равновесию, гармонии и симметрии, а другая — несимметрична и стремится к переменам", — прокомментировал показ креативный директор Valentino.

Видео: instagram.com/puccaonni

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Видео: (video.rbc.ua)