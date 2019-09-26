Само совершенство: Елена Зеленская восхитила стильным черно-белым нарядом

Елена Зеленская порадовала еще одним стильным нарядом. Вчера, 25 сентября, состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генаральной ассамблеи ООН. Поддержать мужа отправилась и первая леди. Для события она выбрала более строгий, чем предыдущие, образ в черно-белых тонах, который разбавила яркими деталями.

Новый образ Елены (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена надела платье молочного оттенка длиной до середины икры, сверху на которое накинула черный объемный жакет. Дополнили образ классические лодочки на невысоком каблуке, черный клатч и солнцезащитные очки, которые, впрочем, она держала в руках. Немаловажную роль в стильном образе сыграли необычные аксессуары – золотистые серьги и крупная брошь в виде гвоздики. Макияж с легкими коричневыми smoky и объемная укладка – последний штрих к как всегда безупречному образу.

Владимир и Елена Зеленские (фото: принтскрин instagram.com/mrszelenska.daily)

Елена уже успела поделиться фото на своей странице в Instagram. Серию кадров – Владимира за трибуной, их общий снимок и свой – она подписала: "Сегодня Владимир впервые выступал на сессии Генассамблеи ООН. Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира – именно таким он видит свою главную задачу. "Нет чужой войны", – отметил Владимир. И Украина нуждается мировой поддержке. @zelenskiy_official, поддерживаю и горжусь", – написала Елена в своем микроблоге.

Подписчики Елены тут же принялись писать слова поддержки, восхищения и комплименты.

"Мы гордимся вами"

"Самая красивая первая леди"

"Елена как всегда – просто неподражаема"

"Как леди Мери – само совершенство"

"Вы очень красивая! Приятно, что у нас такая первая леди"

"Леночка, какая вы красивая! И Владимир. Там, наверно, обалдели от вас! Горжусь вами!".

Комментарии под постом Елены (фото: принтскрин instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская в Америке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Елена для поездки в Америку подобрала невероятно стильные образы. Она блистала в лаконичном бежевом костюме, показала женственные наряды в зефирных розовом и голубом тонах, а также продемонстрировала вечернее платье в пол темно-синего оттенка.